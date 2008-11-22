Çılgın prim!..

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'te kulüp başkanı Ramon Calderon, takımı krizden çıkartmak için, önlerindeki 5 maçı kazanmaları halinde her futbolcuya 120 biner Euro prim ödeneceğini açıkladı.



Toplam 2.5 milyon Euro'luk vaadde bulunan Calderon'un bu parayı ödemesi için Real Madrid'in bu akşam oynayacağı Recreativo maçı dışında BATE, Getafe, Sevilla ve Zenit maçlarını kazanması gerekirken, 13 Aralık'ta oynanacak Barcelona maçının bu bahise dahil edilmemesi dikkat çekti.



Bu arada Calderon, futbolcular ve teknik heyet ile birlikte yemek yiyip, "2 ay önce ligi kazanan takımsınız. Geçen sezon en çok gol atan, en az gol yiyen, puan rekoru kıran takımsınız. 10 yıl önce değil. Önceliklisiniz" şeklinde yaptığı konuşmayla moral vermeye çalışırken, yemek sonrası basına açıklama yapan Michel Salgado, "Önemli bir yemek oldu. Çok stresli bir ortam vardı ve rahatlamaya, son 2 yılda olduğu gibi birlik içine olmaya ihtiyacımız vardı. Bu kadro güçlü" dedi.



Bu akşam oynanacak Recreativo maçında alınacak bir yenilgi durumunda İspanyol basınına göre görevden alınacağına kesin gözüyle bakılan teknik direktör Schuster ise, "Kaybetsek bile benim son maçım olmayabilir. Kulüp arkamda, istifa etmek için sebep göremiyorum" şeklinde konuştu.

