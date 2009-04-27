Çılgın hakem Vazquez



İspanya Ligi La Liga 33. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao kendi sahasında Racing santander'i 2-1 mağlup etti. San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini ev sahibi Bilbao adına 21. dakikada Llorente ve 41. dakikada David Lopez kaydederken konuk ekip Racing Santander'in tek golü 56. dakikada penaltıdan Pinillos'tan geldi.



Karşılaşmanın hakemi Bernardo Gonzalez Vazquez'in eli cebine toplam 18 kere giderken bir rekora imza atmış oldu. Son 11 yılın La Liga'da en çok kartına başvuran hakemi olarak tarihe geçen Vazquez, Athletic Bilbao'dan çift sarı karttan kırmızı kartla Yeste'yi ve direk kırmızı karttan Orbaiz'i oyundan atarken Racing'den çift sarı karttan kırmızı kartla Marcano, Pinillas ve Pereira'yı müsabaka dışı bıraktı.



Oyundan atılanların yanı sıra ev sahibi Bilbao'dan Murillo, Toquero ve Diego Lopez sarı kartla karşılaşmayı tamamlarken Racing'de Zigic, Munitis, Lacen, Ezequel Garay, Sepsi ve Moratan sarı kartla 90 dakikayı bitirebildiler



