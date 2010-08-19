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Dünya

Çılgın boğa tribüne daldı

İspanya'da bir boğa arenaya gelen yüzlerce kişinin gözleri önünde, tribünlere atlayarak izleyicilerin arasına daldı.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Boğa güreşlerinin kaldırılmasını tartışan İspanya'da eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Bir boğa arenaya gelen yüzlerce kişinin gözleri önünde, tribünlere atlayarak izleyicilerin arasına daldı. 


Arenada kuralları bu kez bir boğa koydu.

Cnntürk'ün haberine göre, yüzlerce kişinin önüne gösteri için çıkarılan boğa, birden yakalaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki tribünlere atladı, insanların arasına daldı.

Boğa, ölümcül boynuzlarını önüne gelene savurdu, tribünlerde büyük panik yaşandı.

Kızgın boğa uyuşturucu iğne ile ateş edilerek kontrol altına alınabildi.

Olayda yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Boğanın sonu ise yine ölüm oldu. Arenadan götürülen boğanın daha sonra öldürüldüğü belirtildi.

İspanya'da matadorları tarafından mızrakla ağır yaralanan ve ölüme terkedilen boğaların daha fazla acı çekmesini önlemek için halk sokaklara dökülüp boğa görüşlerinin son bulmasını talep ediyor.

Hatta Katalonya boğa güreşlerini yasaklayan ilk İspanyol bölgesi oldu.

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