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Çilem Doğan’ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Doğan'ın tahliyesine eski eşinin ailesi itiraz etmişti

01 Temmuz 2016 20:46

Adana’da kendisini fuhuşa zorlayan ve şiddet gösteren eşi 33 yaşındaki Hasan Karabulut’u tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan ve ardından ’Karabulut’ olan soyadını değiştiren 24 yaşındaki Çilem Doğan’ın tahliyesine itiraz talebi reddedildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u kendisini fuhuşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan’ın avukatı 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan’ı 20 Haziran akşamı 50 bin lira nakdi kefaletle tahliye etti.

 

Aile itiraz etmişti

 

Öldürülen Hasan Karabulut’un aile avukatları, Çilem Doğan’ın tahliyesine itiraz etmek için 5 sayfalık bir itiraz dilekçesini üst mahkeme olan Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Dilekçede Çilem Doğan’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, az ceza almak için yapılan bir savunma olduğunu öne süren avukatlar, çiftin çocuklarının velayetinin de anneden alındığını belirtti.

İtirazı görüşen 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Çilem Doğan’ın tekrar tutuklanması için yapılan itirazı oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğu kararda şu görüşlere yer verildi:

"Kararı veren mahkemece nihai aşamada tutuklamadan beklenen faydanın, sanığın haftada bir gün imza atması, yurt dışına çıkış yasağı ve kefalet yoluyla sağlanacak adli kontrol yöntemi ile temin edileceğine takdiren karar verilmiş olması nedeniyle mahkemenin bu yöndeki takdirinin itiraz merciince denetlenmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, bu nedenle katılan vekillerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılması ve sanığın tutuklanmasına yönelik itiraz ve taleplerin reddine karar verilmiştir."

 

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