Çilem Doğan'ın eski kayınvalidesi: Oğlumu Çilem değil, akrabası öldürdü

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın eski kayınvalidesi Hatun Karabulut, oğlunu Çilem Doğan'ın değil, ailesinden başka birisinin öldürdüğünü iddia etti.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Çilem Doğan’ın avukatları Cemre Topal ve Fatoş Hacıvelioğlu’nun yaptığı başvuru üzerine 50 bin TL kefaletle tahliye kararı verdi. Karar, oybirliğiyle alınırken, mahkeme başkanı ve kadın üyenin onay verdi, diğer üye ise karara şerh düştü. Çilem Doğan, hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay’ca onanırsa yeniden cezaevine girecek.

Karabulut'un annesi Hatun Karabulut, oğlunun uykuda 8 kurşun sıkılarak öldürüldüğünü, bunu savcılığın da uyku ve uyanmak arasında olduğu tespitine rağmen Çilem'in tahliye edilmesine bir anlam veremediklerini söyledi.

Çilem'in tahliyesiyle ciğerinin ikinci kez yandığını, onun en ağır cezadan yargılanması gerektiğini savunan Hatun Karabulut, "Bu nasıl bir adalet. 15 yıl hapis cezasını bile az bulurken tahliye olmasına çok üzüldük. Ben bu tahliyeye karşıyım. Bu tahliye bizi çok üzdü. Çilem tahliye oluyorsa cezaevindeki bütün katillerin dışarı çıkması gerekiyor. Çünkü benim oğlum da öldürüldü, onu öldüren dışarıda" diye konuştu.

"Oğlumu Çilem'in akrabaları öldürdü"



Karabulut, oğlunun Çilem Doğan tarafından öldürülmediğini de ileri sürerek, "Olaydan birkaç gün önce Çilem'in babası eşimi ve beni çağırarak Hasan'a 120 bin lira para verdiğini geri alamadığını söyleyerek Hasan'ı ve ailesini yakacağını söyledi. Biz ise içinde kendi kızının da olduğunu söyledik ama bizi paranın geri verilmemesi durumunda tehdit etti. Bu durumu oğluma anlattım oğlum da kayınbabasının kendisine 180 bin lira borcu olduğunu söyledi, 120 bin lirayı da ev alma bahanesiyle 180 bin lirasını kurtarmak için aldığını söyledi. Daha sonra da bu olay oldu. Zaten Çilem 3 ay önce oğlumla sorun yaşadığı için baba evine dönmüştü. Ancak olaydan 3 gün önce nedense evine geri döndü. Oğlumu Çilem değil onun akrabaları öldürdü, ben Çilem'in öldürdüğünü sanmıyorum." dedi.