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Dünya

ÇİLEK VE KAKAONUN GENETİK ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ LONDRA (A.A)

27 Aralık 2010 00:35

-ÇİLEK VE KAKAONUN GENETİK ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ LONDRA (A.A) - 26.12.2010 - Bilimadamları, yabani çilek ile kakaonun bir türünün genetik kodunu çözdüklerini açıkladı. Nature Genetics dergisinde yayınlanan makaleye göre, uluslararası bir araştırma ekibi yaptığı çalışmada, yabani çileğin, insanların sahip olduğunun bir buçuk katı kadar, yani 35 bin gene sahip olduğunu belirledi. Araştırmacılardan Oregon Eyalet Üniversitesi öğretim üyesi Todd Mockler, genetik haritanın çıkarılmasının, meyvenin zararlı böceklere karşı dirençli, dahi iyi kokan, ısıya dayanıklı, daha az gübre isteyen hale getirilmesini ve raf ömrünün uzamasını sağlayabilecek çalışmalara yol açabileceğini söyledi. Aynı dergide çıkan bir başka makalede, Fransız araştırmacılar çikolata yapımında kullanılan kakao bitkisinin Criollo türünün genetik yapısının hemen hemen tamamının çözüldüğünü bildirdi.  Kakaonun bu türünde 29 bin kadar gen bulan bilimadamları, bu bulgunun kakao bitkisinin genetik olarak geliştirilmesini sağlayabileceğini söyledi.

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