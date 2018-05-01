Çilek üreticisinin ihracat sevinci

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın çilek üretimiyle ünlü Köprübaşı ilçesinde, tarla çileğinde 10 gün önce başlanan hasat, üreticiyi mutlu etti. Fiyatların geçen yıla göre arttığını belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, \"Çileğin kilosunu 3,5 liradan satıyoruz. Bugün Rusya\'ya ihracat da başladı. İhracata gönderilecek çileğin kilosunu da 4,5 liradan satıyoruz\" dedi.

Manisa\'da çilek üretimiyle gelir sağlanan Köprübaşı\'da, tarla çileğinde hasada 10 Nisan günü başlandı. Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Çelik, bu yıl hava sıcaklığındaki artış nedeniyle 10 gün önce olgunlaşan çileğin \'altın yılı\'nı yaşadığını söyledi. Çileğin, üreticiye yaklaşık 30 milyon liralık gelir sağladığını kaydeden Çelik, geçen yıla göre, hem verimin hem de fiyatın arttığına dikkat çekti. Çelik, \"Fiyatlar kilo başına 3,5 lira civarında. Fiyatlar geçen yıl en fazla 3 lira 25 kuruşa yükselmişti, 2 lira 50 kuruşa kadar da düşmüştü. Bu yıl, geçen yıla göre fiyatlar daha da yükseldi. Verim de geçen yıla oranla daha iyi. Dönümde 3- 3,5 ton arasında verim alınıyor. Tarla çileğimiz 4 bin dönüm arazide üretiliyor. Toplamda yaklaşık 12 bin ton çilek üretimi yapıyoruz. Hasat, haziran sonuna kadar sürer. Üretici şu an çilek üretiminden oldukça memnun. İyi bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz\" diye konuştu.

Yurt içinde birçok ile çilek gönderdiklerini, aynı zamanda yetiştirilen çileklerin ihraç edildiğini aktaran Başkan Çelik, \"İhracat da bugün itibarıyla başladı. Rusya\'ya ihraç ediliyor. İhracatçı çileğin kilosunu 4 lira 50 kuruştan satın alıyor. İç piyasaya göre 1 lira daha yüksek. Köprübaşı\'da çilek üreticisi iyi bir sezon yaşıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI