Çilek üreticide 2.5, rafta 8 lira!

Üreticiden 2.5 liraya alınan çilek, raflarda 5 liradan bazı bölgelerde 8 liradan satılıyor. Son 10 yılda çilek üretimini 155 bin tondan 376 bin tona çıkaran Türkiye, dünyada en büyük çilek üreticileri arasında üçüncü sıraya yükseldi. Dekar başına verim de 1590 kilogramdan 2 bin 802 kilograma çıktı. Çilek üretimindeki rekor yükseliş sevindirici bir gelişme olsa da, fiyatları için aynı şey söylenemiyor.

Önceki dönemlerde birçok üründe yaşanan fiyat artışları don, kuraklık ya da üretim düşüklüğüne bağlanırken, çilekte tam tersi bir durum yaşanmasına rağmen raf fiyatları istenilen seviyede değil.

2.5 kat yükseliyor

Üretim artışının sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen sektör temsilcileri, artışın raf fiyatlarına yansımamasının ise aradaki aracılardan kaynaklandığını ifade ediyor. Çileğin 20 gün içinde daha da bollaşacağını dile getiren Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, “Şu anda piyasaya sürülen çilek sera üretimi. Ancak büyükşehirlerdeki çilek fiyatları yine de çok fazla. Şu anda Antalyalı çilek üreticileri çileğin kilosunu en fazla 2.5 liradan satabiliyor. İstanbul’da fiyatlar ise 8 lirayı buluyor. Antalya’da ise raf fiyatları en fazla 3.5 lira. Yine sistemin çarpıklığından dolayı tüketici ucuz fiyata çilek yiyemiyor. Üretici ürettiği çileği hale gönderiyor. Halden de tüccarlar alıyor. Ne oluyorsa o noktadan sonra yaşanıyor” dedi.

Çiftçi kâr etmiyor

Silifke çileklerinin ise biraz daha pahalı olduğuna değinen Silifke Ziraat Odası Mahire Can, “Üretici çileğin kilosunu 3.5 liradan satıyor. Ancak bölgede üretilen çilekler cinsinden dolayı çok talep ediliyor. Ancak çileğimizin fiyatı rafa ulaşana kadar 2.5-3 katına kadar çıkıyor. Üretici çok zor para kazanıyor. Giderler her sene yükseliyor ama gelirlerimiz aynı oranda yükselmiyor. Dünya üretiminde büyük paya sahip olan Türkiye’nin çiftçileri biraz daha fazla para kazanabilirse daha iyi noktalara ulaşabiliriz. Çünkü çileklerimiz çok kaliteli. Çilek üreticileri olarak devletten destek beklemiyoruz. Bize yetecek kadar kârlı satmak istiyoruz. Çiftçi kâr ederse bir şekilde üretimine devam eder” ifadelerini kullandı.