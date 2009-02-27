Çıldırtan maçtan notlar

Sabri'nin 90. dakikadaki golüyle Galatasaray büyük sevinç yaşadı. İşte maçtan notlar





- Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk sınavını dün Girondins de Bordeaux'ya karşı vardı. Korkmaz, super-pro lisansı olmadığı için antrenör olarak sahada yer aldı.



- Galatasaraylı taraftarlar, soğuk ve yağmurlu havaya karşın Ali Sami Yen Stadı’nı tıklım tıklım doldurdular. Taraftarlar, Galatasaray’da teknik direktör olarak çıktığı ilk maçında Bülent Korkmaz’a da büyük destek verdiler. Taraftarlar, tribüne de "Büyük kaptan ve ekibinin sonuna kadar arkasındayız" ve "Bak biz yine buradayız, ölümüne senin yanındayız" yazılı pankartlar astılar.



- Taraftarların, Kocaelispor maçında alınan 5-2’lik yenilgiden dolayı futbolculara küskün olmaları dikkat çekti. Taraftarlar, bu maçta ilk 11’de forma giyen oyunculardan yalnızca Lincoln lehine tezahüratta bulunurlarken, Arda, Emre Aşık, Hakan Balta, Ayhan’ı ise tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırdılar.



- Galatasaraylı taraftarlar kapalı tribünde, yönetim kurulunun geçen haftalarda internet sitesinden yaptığı açıklamanın başlığı olan 'Galatasaray, Türkiye’dir' cümlesini dev bir pankart olarak açtılar.



- Almanya’nın Hamburg ekibinin iki temsilcisi, karşılaşmayı izledi. Hamburg SV istatistikçileri Bröcken ve Küçükoviç, karşılaşmayı izleyerek, olası rakipleri hakkında bilgi topladılar. Bu arada Sunderland’ın istatistikçisi Vic Halom da maçı izledi.



- Galatasaray’ın eski futbolcusu ve Bülent Korkmaz’ın kardeşi Mert Korkmaz da Bordeaux maçına gelerek ağabeyini yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı izleyenler arasında Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı.



- Maçtan önce, Hollanda’da meydana gelen uçak kazasında yaşamlarını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.



- Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

- Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü’nün, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Sivasspor maçının yinelenmesi yönündeki istemini reddeden federasyon yönetim kurulu kararına yaptığı itirazı reddetti.



- Galatasaray'ın UEFA Kupası dördüncü turundaki rakibi beklendiği gibi Hamburg oldu. Alman ekibi, deplasmanda 3-0 yendiği Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'i sahasında 1-0'lık skorla devirdi. Gol, 7. dakikada Oliç'ten geldi. Kupada dün 'tanıdıklar' geceyi mutlu kapattı. Galatasaray'ın grubunu lider tamamlayan Metalist Kharkiv, deplasmanda 1-0 yendiği Sampdoria'yı Ukrayna'da 2-0 yendi ve turladı. Zico'lu CSKA Moskova, 1-1'in rövanşında Aston Villa'yı 2-0'la geçti. Erik Gerets'in Marsilyası, 0-0 biten iki 90 dakikanın ardından Twente'yi deplasmanda uzatmaların ardından 1-0 yendi. İlk turda Kayserispor'u eleyen Paris Saint Germain de Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti ve tur atladı.

