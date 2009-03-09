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Dünya

'Çıldıran' ATM iki kat para verdi

İtalya'da bir ATM cihazı, program hatası nedeniyle müşterilere 12 saat boyunca iki kat para ödedi

09 Mart 2009 02:00

İtalya'nın güneyindeki Bari kentinde bir ATM cihazının bir program hatası yüzünden, bankomatla para çeken müşterilere 12 saat boyunca iki kat para ödemiş olduğu ortaya çıktı.

Daha önce de aynı olay İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanmış ve istenenden iki kat fazla para veren bir ATM cihazının önünde halk uzun kuyruklar oluşturmuştu. 

'Paraları savuran' ATM'ye hücum

İtalya'daki olayda da İstenilenin iki katı para veren ATM gişesi, halkın bankomatla para çekme kuyruğu oluşturmasına neden oldu.

Tridente caddesinde bulunan ATM gişesindeki arızanın, kasadaki paraların öngörülenden kısa sürede tükenmesi ve arızanın sürdüğü son anlarda cihazın kimi müşterilere istenilenden az para ödemeye başlaması sayesinde fark edildiği öğrenildi.

Cihazın talep ettikleri miktarın altında ödeme yapması üzerine vatandaşların polise müracaatı neticesinde, banka yetkililerinin ATM gişesini kontrole geldiklerinde cihazdaki arızanın da saptandığı açıklandı.

Banka yetkilileri, hafta sonunda meydana gelen olayda, bozuk ATM cihazından ne kadar para çekildiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar.

Yetkililer, bankanın uğradığı zararın pazartesi günü tespit edileceğini, bankomat kartları aracılığıyla fazla para çektikleri saptanan kişilerden paranın geri tahsili için işlem başlatılacağını duyurmakla yetindiler.

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