Çıldır Gölü, sahilleri aratmıyor

KARS, (DHA)- TÜRKİYE\'nin doğusundaki sınır kentleri Kars ve Ardahan illeri arasında bulunan Çıldır Gölü, sıcaklarla birlikte Ege, Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Gürcistan ve Ermenistan\'a komşu, Ardahan’a 55, Kars’a 70 kilometre uzaklıkta bulunan, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi\'nin en büyük tatlı su, Van\'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır\'ın çehresi, bu yıl değişti. Kars\'ın Arpaçay İlçesi sınırlarında yapılan Kütük Ev ile birlikte inşaatından sonra dikkatleri üzerine çekti. Geçen Temmuz ayında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Çıldır Gölü\'nde ilk defa \'Kabotaj Bayramı\' düzenlendi. Ardından Bakanlıkça getirilen iki gezi teknesinin de gölde tur yapmaya başlaması yörede turizmi canlandırdı.

Kış mevsiminde yüzeyi yarım metreyi bulan buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölünde şimdi Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kars ve Ardahanlılar özellikle hafta sonları serinlemek için Çıldır Gölü\'ne gidiyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte, en derin noktası 42 metreyi bulan Çıldır Gölünde serinmeye gelenler şunları söyledi:

\"Çıldır Gölü\'ne eskiden sadece çocuklar girerdi. Şimdi büyük, küçük, kadın- erkek herkes serinlemek için Çıldır Gölü\'ne geliyor. Yöre turizmine önemli katkılar sağlayacak. Belediyeler, sahillere kum dökse gölde boş yer kalmaz.\"



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