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Çıldır Gölü buz tuttu

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Kars ve Ardahan sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı

17 Aralık 2017 15:17

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Kars ve Ardahan sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çok sayıda kişi göle gelerek buz üstünde yürüyüş yaptı çok sayıda hatıra fotoğrafları çektirdi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün yüzeyi 6 santim buzla kaplandı. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu. Arpaçay ilçe sınırlarındaki Kütük Ev civarıda gölün buzlu sahiliyle eşsiz güzellikler yansıttı. Bu yıl ki Kabotaj Bayramı\'nda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın gönderdiği tur teknesi de havaların soğuması ve gölün buzla kaplanmasıyla sahile alınarak üzeri brandalarla kapatıldı. Göl buz tutmadan öncede dalgalanan suların geride bıraktığı taşlardaki buzlanma da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İzmir ve Van’dan buz tutan Çıldır Gölü’ne gelenler göl üzerinde kaydı, sık sık hatıra fotoğrafları çektirdi. Gölün buzlu görüntüsüne hayran kaldıklarını anlatan ziyaretçiler herkesi göldeki bu muhteşem manzaraları görmek için Çıldır Gölü’ne davet etti. 

FOTOĞRAFLI

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