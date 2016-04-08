Çiko’yu yaralayan ağabeyini bıçakladı; 3 yıl 9 ay hapis aldı

Antalya’da 25 yaşındaki Yakup Cengiz, aralarında kavga çıkan ağabeyi Aykut Cengiz’i, kavga sırasında muhabbet kuşunu yaraladığı için bıçakladı. Cengiz, üç yıl dokuz ay hapse mahkum edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Muratpaşa Mahallesi’ndeki evlerinde 27 yaşındaki Aykut Cengiz, yemek sırasında sarımsak yemeyen kardeşi Yakup Cengiz’le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine odasına giden Yakup Cengiz, ‘Çiko’ adlı muhabbet kuşuyla zaman geçirmeye başladı. Odaya gelen ağabey Aykut Cengiz tarafından yumruklanan Yakup Cengiz’in omzunda olan Çiko da yumruğa maruz kalıp yaralandı. Çiko’ya yumruk isabet etmesine sinirlenen Yakup Cengiz, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini karnından bıçakladı.

Ağabey Aykut Cengiz’in şikayetçi olmadığı Yakup Cengiz hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı. Antalya 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında ağabeyini yaralayan Yakup Cengiz savunmasını yaptı. Cengiz şöyle dedi: “Çiko adını verdiğimiz muhabbet kuşuna ağabeyimle birlikte bakıyoruz. Ağabeyimin attığı yumruk nedeniyle Çiko’nun tüyleri döküldü, kuyruğu kırıldı. Ben cezaevine girince veterinere götürüp tedavisini yaptırmış. Şu anda annem, babam ve üç kardeşimle eski düzende Çiko’yla birlikte hayatımız devam ediyor.”