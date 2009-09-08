Çikolatayla çalışan otomobil 200 km yapıyor

Geri dönüştürülmüş havuçtan mamul, atık çikolata ve şarapla çalışan ve saatte 200km yapabilen yarış otomobili piste çıkıyor.
Warwick Üniversitesi’nden mühendis ve bilimciler ‘dünyanın en çevreci’ yarış otomobilini üretti.
Atık
çikolata ve şarap posasından üretilen bio-dizel yakıtla çalışan Formula
3 aracının 2 litre hacimli BMW motoru saatte 215km hız üretebiliyor,
0-100 km arası hızlanma süresi ise 3 saniyenin altında.
Bir
depo benzinle 55 kilometre yol yapabilen Formula 3’ün gövdesinin
yarısından fazlası geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. Örneğin
aracın direksiyon simidi, havuç suyu üreten tesislerdeki atık liflerin
işlenmesiyle elde edilen malzemeden mamul.
Çevreci yarış otomobilinin 17 Ekim’de İngiltere’nin Kent şehrinde
yapılacak olan çevreci yarış otomobilleri yarışına katılacağı ve
hızının saatte 240 kilometrenin üstüne çıkmasının beklendiği
belirtiliyor.