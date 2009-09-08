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Dünya

Çikolatayla çalışan otomobil 200 km yapıyor

Geri dönüştürülmüş havuçtan mamul, atık çikolata ve şarapla çalışan ve saatte 200km yapabilen yarış otomobili piste çıkıyor.

08 Eylül 2009 03:00

Geri dönüştürülmüş havuçtan mamul, atık çikolata ve şarapla çalışan ve saatte 200km yapabilen yarış otomobili piste çıkıyor.

Warwick Üniversitesi’nden mühendis ve bilimciler ‘dünyanın en çevreci’ yarış otomobilini üretti.

Atık çikolata ve şarap posasından üretilen bio-dizel yakıtla çalışan Formula 3 aracının 2 litre hacimli BMW motoru saatte 215km hız üretebiliyor, 0-100 km arası hızlanma süresi ise 3 saniyenin altında.

Bir depo benzinle 55 kilometre yol yapabilen Formula 3’ün gövdesinin yarısından fazlası geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. Örneğin aracın direksiyon simidi, havuç suyu üreten tesislerdeki atık liflerin işlenmesiyle elde edilen malzemeden mamul.

Çevreci yarış otomobilinin 17 Ekim’de İngiltere’nin Kent şehrinde yapılacak olan çevreci yarış otomobilleri yarışına katılacağı ve hızının saatte 240 kilometrenin üstüne çıkmasının beklendiği belirtiliyor.

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