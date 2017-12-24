Çikolatalı, kahveli sabunlara ilgi büyük

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Serinhisar ilçesinde 2 çocuk annesi, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Emine Kobaş (55), dernek projesiyle kurduğu atölyede aromatik bitkilerin yağlarından hiçbir kimyevi madde katmadan çeşit çeşit sabunlar geliştirip kadınların meslek edinmesine katkı sağlıyor. Kobaş ve kadın öğrencilerinin ürettiği çikolatalı, kahveli, kakaolu, vanilyalı, biberiyeli sabunlar adeta kapışılıyor.

Serinhisar Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Kobaş\'ın eşi olan Emine Kobaş, 2014 yılında belediye başkanlığına aday olan eşi nedeniyle ilçeye geldi. Seçim çalışmaları kapsamında ilçede kadınlarla sürekli sohbet eden ve eşi için oy isteyen Kobaş, kadınların isteklerini de not aldı. Kadınların sosyal yaşama katılmak, meslek sahibi olmak ve kişisel gelişim isteklerinden yola çıkan Emine Kobaş, kadınlar için Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği\'ni (SEBİGED) kurdu. Kobaş, dernek kapsamında aldığı desteklerle kadınlar için eğitim, mesleki kurs ve geziler düzenledi. Kadınlara hukuki ve sağlık alanında da seminerler verildi. Derneğin faaliyetlerine ilçedeki kadınlar tarafından katılım sürekli arttı, 3 yıl içinde yaklaşık 2 bin kadın çeşitli alanlarda eğitim aldı, meslek öğrendi.

Daha önce de Ankara\'da güzellik uzmanlığı okulu bulunan Emine Kobaş, 11 yıl önce meme kanserine yakalandı. Bir yıl tedavi süreci yaşayan Kobaş, tedavi süresinde tıbbi bitkiler de kullanan Kobaş, kanseri yenmeyi başardı.

Kendini tıbbi bitkilere adayan lise mezunu Kobaş, geçen yıl Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bitkiler bölümünü ikincilikle bitirdi. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı olan Kobaş, dernek ile atölye kurdu. Açtığı atölyede kadınlara da meslek öğreten Kobaş, tıbbi bitkiler ve aromatik yağlarla tamamen doğal sabunlar yapıyor.

Dernek olarak \'Geleceğin Lokman Hekimleri Yetişiyor\' projesini geliştiren Kobaş, şimdi atölyede kadın öğrencilerini meslek sahibi yapmak için tıbbi bitkiler uzmanlığı eğitimi veriyor.

Eğitim kapsamında tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği, hasadı, neler yapılabileceği gibi konularda kadınları eğitiyor. Aynı zamanda da atölyede hiçbir kimyevi madde katılmadan tamamen doğal tıbbi bitkiler ve aromatik yağlardan sabun üretiliyor. Atölyede çikolatalı, kakaolu, kahveli, vanilyalı, biberiyeli, limonlu, adaçaylı, vişneli gibi çeşit çeşit sabunlar tamamen doğal ve organik olarak üretiliyor. Büyük ilgi gören sabunlar ise büyük ilgi görüyor.

TALEBE GÖRE ÜRETİM

Emine Kobaş, yakalandığı meme kanseri nedeniyle tıbbi bitkilere yöneldiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Eşim nedeniyle Serinhisar ilçesine geldim. Seçim çalışmalarında kadınların benden hep talepleri oldu. Sosyal yaşama katılmak, meslek sahibi olmak ve kişisel gelişim gibi talepleri dernek kurup, çeşitli kurslar ve seminerler düzenleyerek yaklaşık 2 bin kadına ulaştık. Şimdi Geleceğin Lokman Hekimleri Yetişiyor projesiyle atölyemizde sabun üretmeye başladık. Tamamen doğal organik sabunlar üretiyoruz. Bu sabunlar kaynatılmadan soğuk sistemle üretiliyor, kadınlar da meslek sahibi oluyor. Sabunlardan en çok çikolatalı olana talep var. Belli müşterilerimiz var, talebe göre üretim yapıyoruz. Yakında derneğimizin markasıyla satışımızı yapacağız.\"



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