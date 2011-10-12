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Dünya

Çikolata ye, sağlıklı kal  ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 09:30

-Çikolata ye, sağlıklı kal  ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Bilim adamları, çikolata tüketiminin kadınlarda kalp ve damar hastalıklarıyla felç riskini azalttığını ortaya çıkardı.  "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, felç riski çikolata tüketen kadınlarda, hiç tüketmeyenlere oranla yüzde 20 daha az.   Stokholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya yaşları 49 ile 83 arasında değişen 33 bin İsveçli kadın katılmış.  Kakaoda bulunan antioksidan özelliğe sahip flavonoidler, düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (kötü kolesterol) oksidasyonunu önlediği için kalp ve damar hastalıklarıyla felci engelliyor.     İlk kez Mayalar tarafından yüzlerce yıl önce yapılan ve sihirli olduğu düşünülen çikolatanın, tansiyonu düşürdüğü, insülin direncini azalttığı ve kan pıhtılarını önlediği de biliniyor. 

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