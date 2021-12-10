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Ekonomi

Çikolata ve kahve ürünlerine zam geldi

Soğuk kahve 11 TL'ye kadar çıkarken; çikolata grubunun fiyatları 12 TL'ye, meyveli süt ise 4.5 TL'ye yükseldi

10 Aralık 2021 21:50

Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine gelen zammı duyurdu. Yeni zamlara göre, soğuk kahve 11 TL'ye kadar çıkarken; çikolata grubunun fiyatları 12 TL'ye, meyveli süt ise 4.5 TL'ye yükseldi.

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