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Dünya

Çikolata 'lüks gıda' olma riskiyle karşı karşıya!

Kakao uzmanı Adams: Kakao plantajlarını devralacak genç çiftçilerin sayısı azaldı

01 Aralık 2012 17:27

Uzmanlar, dünya genelinde kakao ekimi azaldığı için gelecekte çikolatanın 'lüks gıda' olabileceğini açıkladı.

Çikolatanın, hammaddesi olan kakao üretimindeki sorunlar nedeniyle lüks gıdalar arasına girme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kakao uzmanı Friedel Hütz-Adams, kakao yetiştiriciliği yapan çiftçilerin sayısının giderek azaldığını belirterek, “Artık insana yaraşmayan ölçüdeki düşük ücretlerle çalışmaya razı değiller” şeklinde konuştu.

Almanya'nın Siegburg kentinde kalkınmakta olan ülkelerle ilgili araştırmalar yürüten Südwind Enstitüsü uzmanlarından Hütz-Adams, eskiden ekonomik refah içinde bulunan çiftçilerin artık geçimini zor sağladığını, ayrıca yeterli sayıda yeni kuşak çiftçi olmadığını sözlerine ekledi..

Uzman, Fildişi Sahili ya da Gana gibi ülkelerde çiftçilerin ortalama 50 yaşın üzerinde olduğunu, gençlerin ise ya şehirlere taşındığı ya da başka ürünlerin ekimiyle ilgilendiklerini, dolayısıyla kakao plantajlarını devralacak genç çiftçilerin azaldığını ifade etti.

Uzman, “Kakao fiyatları 80'li yıllardan sonra çok düştü. Bu da çiftçileri yoksullaştırdı. Maliyetlerini düşürmek için hasat zamanı işçi çalıştırmamaya başladılar. Bu da çocuk işçiliğine yol açtı” dedi.

Gelecek 5-10 yıl içinde daha az sayıda kakao yetiştiricisi buluncağı uyarısı yapan uzman, dünya çapında çikolataya olan talebin arttığına da dikkat çekti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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