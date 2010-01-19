Çikolata el yakabilir!

T24 - Keyifsiz gününde olanlar arasında çareyi çikolata yemekte arayanlar da var. Ancak içerdiği mutluluk hormonu ile insanlara keyif veren çikolata fiyatları yakında el yakabilir.







Çikolata çocukların en sevdiği tatlı, ama yetişkinlerin de başta gelen zaafı olmaktan geri kalmıyor. Bu nedenle olsa gerek kakao ve şeker uluslararası hammadde ticaretinde neredeyse altın ve petrol kadar değerli. Çikolata düşkünleri için şu sıralar en önemli sorunsa kakao, dolayısıyla çikolata fiyatlarının artıp artmayacağı.



Alman bankası Commerzbank’ın hammadde uzmanı Carsten Fritsch bu konuda “Dünya piyasasındaki eğilime bağlı olarak çikolata fiyatlarının artması bekleniyor. Ama kesinlikle bire bir değil, dünya piyasalarındaki artışın yüzde 10 ila 20'si çikolata fiyatlarına yansıyacak” diyor. Fritsch, ekonomik krizin ne yazık ki bu pazarı da kötü etkileyeceğini söylüyor.



Çikolata yapımında kullanılan kakaonun fiyatı 2007 yılından bu yana iki katına çıktı. Carsten Fritsch, bunu geçtiğimiz aylarda kakao ağaçlarından az ürün alınmasına bağlıyor.





Şekerin fiyatını da artabilir



Şekerde de durum benzer bir şekilde seyrediyor. Brezilyalı tarım yetkilileri, aşırı yağmurlar nedeni ile bu yıl için ürün kapasitesi tahminini düşürdü. Yetkililer, şeker üretim miktarını iki ton geriye çekerek yaklaşık 35 milyon ton olarak açıkladı. Hatta bu rakamın daha bile az olmasından endişe ediliyor. Buna karşılık talebin artması ise şeker ve kakao fiyatlarının yükselmesi tehlikesini beraberinde getirdi.



Silvia Quandt Research adlı piyasa araştırma kuruluşundan Harald Gruber, "Geçtiğimiz yılın ilk ve ikinci çeyreğinden bu yana dünya genelinde bir çok hammaddenin, örneğin şeker ya da ham petrol gibi, yukarı çekildiğini görüyoruz. Bu da dünya konjonktürünün rahatlamaya başladığını yansıtıyor. Kuşkusuz talebin artması petrol fiyatlarının artması ile başladı ve diğer hammaddeler de etkilendi. Bu aslında son dönemde tüm hammadde fiyatlarını yukarı çekiyor" diyor.





Spekülasyonların etkisi



Yaşanan hammadde sıkıntısı dünyanın diğer ülkelerinde şeker ve kakaoya olan talebi arttırıyor. Özellikle de ekonomileri büyümekte olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan'da. Alman Borsası uzmanlarından Dirk Müller, yalnızca arz - talep dengesinin değil, hammadde piyasalarındaki spekülasyonların da fiyatları etkilediği görüşünde.



Müller, "Spekülasyonlar hep bir hikayeye dayanır, gıda ürünlerinde de bu böyle. Şekere duyulan ihtiyaç hep artıyor, ayrıca şimdi üçüncü dünya ülkelerinde daha fazla artıyor. Şeker kesinlikle bir refah göstergesi, kakao da aynı şekilde. Bu fiyatları belirlemede iyi bir gerekçe, ama piyasaya akan paranın çoğu spekülatif. Dolayısıyla bu pazarı hızlı bir şeklide yukarı çekebilir ya da aynı şekilde indirebilir" diye konuştu.



