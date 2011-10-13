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Ekonomi

Çikolata devi Manisa'da yatırım yapacak  MANİSA (A.A)

13 Ekim 2011 18:51

-Çikolata devi Manisa'da yatırım yapacak  MANİSA (A.A) - 13.10.2011 - Dünyanın en büyük 4. çikolata ve şekerleme üreticisi İtalyan Ferrero'nun, Manisa'da yatırım yapma kararı aldığı bildirildi.  Eski İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, İtalya'nın İzmir Konsolosu İgor Di-Bernardini ve Ferrero'nun Türkiye, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs bölge direktörü Renato Danna ile Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz'ü makamında ziyaret etti.  Carlo Marsili ziyarette, ''Dünya çikolata devi'' olan Ferrero'nun, Türkiye'de yapacağı yatırım için birçok bölgede araştırma yaptıklarını belirterek, yatırım için Manisa'nın uygun görüldüğünü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer satın alındığını bildirdi.  Ferrero'nun dünyanın 4. büyük çikolata ve şekerleme üretimi yapan firma olduğunu dile getiren Marsili, firmanın Manisa'da ilk aşamada 95 milyon avro tutarında bir yatırım planladığını ve bu yatırımla 200 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Marsili, Manisa OSB'de kurulacak fabrikanın 2013 Şubat ayında üretime başlamasının ve ilk aşamada iki çeşit ürün üretiminin planlandığını ifade etti.

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