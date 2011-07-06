Çikolata basan yazıcı, teknolojiye lezzet getirdi!

T24 - İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde araştırmacılar, mürekkep yerine çikolata kullanan bir yazıcı geliştirdi.



Bilgisayar tasarımlarını metal ve plastik kullanarak üç boyutlu bir nesne halinde şekillendiren yazıcılar piyasada halihazırda zaten mevcut.



Exeter Üniversitesi, aynı fikri çikolata için uyarlardı; ve henüz prototip halinde olmasına karşın, çikolata yazıcısına sektörden kayda değer ilgi var.



Araştırmanın başındaki bilimadamı Dr. Liang Hao, çikolata yazıcısının diğer üç boyutlu yazıcılarla aynı tekniği kullandığını söylüyor.



Yazıcı, üst üste tabakalar halinde çikolata kullanarak ortaya üç boyutlu bir tasarım çıkartıyor.

Makina, her tabaka için döktüğü çikolatanın katılaşmasını bekleyip, üzerine sıradaki tabakayı döküyor.



''Gıda yazıcıları'' fikri aslında çok yeni bir şey değil. 2010 yılında ABD'nin Cornell Üniversitesi'nde de sıvı gıdaları mürekkep yerine kullanan özel yazıcılar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştı.

Hem lezzetli olup hem de üç boyutta mükemmel bir şekle sahip yiyecek ürünleri, hediyelik eşya sektörüne çok cazip geliyor.



İnternet üzerinden hediyelik eşya satan findmeagift.co.uk yöneticisi Joanna Grant, ''Çikolata basıyor oluşu haliyle ilgi çekiyor, çok sayıda çikolata aşığı var.'' dedi.



Joanna Grant, müşterilerin istedikleri bir tasarımı bilgisayara yükleyip çikolata şeklinde elde edebileceklerini, ve bunun ticari yönden çok cazip bir hediye fikri olduğunu söylüyor.





