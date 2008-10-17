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Spor

'Çıkışımız sürecek'

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Yağcıoğlu, ligde çıkışlarını devam ettireceklerini belirtti.

17 Ekim 2008 03:00

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Yağcıoğlu, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Karşıyaka maçında oyun anlamında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, futbolcularının inançlarıyla galip geldiğini söyledi.

Giresunspor ve Karşıyaka maçlarında üst üste aldıkları 6 puanın ligde ileriye daha iyimser ve olumlu bakmalarına neden olduğunu ifade eden Yağcıoğlu, ''Sakaryaspor'un ligdeki yeri alt sıralar değildir. Bu takım iyi bir takım ve çok iyi yerlere gelebilecek kapasitede. Yeter ki üzerimizdeki ürkekliği, güvensizliği atalım demiştim. Yavaş yavaş atmaya başladık. İnşallah Güngören maçıyla bu çıkışımız devam edecektir. Bu çocuklar bunu yapacak kapasitede. Sakaryaspor'un yeri burası değil. Bir an evvel üst sıralara yükselmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.

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