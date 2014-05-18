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Çıkışa 50 metre kala el ele öldüler

Soma'da işçileri kurtarmaya çalışan ekiplerin, bazı işçilerin el ele, bazılarının sarılmış halde cesetlerine ulaştı

18 Mayıs 2014 12:35

Facianın yaşandığı madenden 301 işçinin cansız bedenini çıkaran kurtarma ekipleri, bazı işçilerin hava çıkış tüneline 50 metre kala öldüğünü belirledi.

Soma’da 301 işçinin canına mal olan maden faciasının ardından ihmaller bir bir ortaya çıkıyor. İşçilerin künye ve isim levhası bulunmadığı, sadece numaralarla giriş çıkış yaptıkları belirlendi. Yangının hemen ardından ilk etapta içeriye giren 20 kişilik kurtarma ekibindeki 7 kişinin öldüğü öğrenildi. Yangın çıktıktan sonra hava çıkış tüneline yönelen 200 işçinin tünele varmadan yaşamlarını yitirdiği, bazılarının çıkışa 50 metrelik mesafeye kadar geldikleri belirtildi.

Fevzi Kızılkoyun'un Radikal'deki haberine göre, madende yaşananlara tınıklık eden AFAD ve Zonguldak Kurtarma ekiplerinden edinilen bilgiye göre, vardiya değişiminden hemen sonra dışarıya çıkmak isteyen işçiler, bu sırada yangını fark ettiler. Arkalarına hava akımını alan işçiler, hava çıkış tüneline doğru yöneldiler. Bu sırada kendilerine doğru oksijen basılınca yangın yeniden alevlendi. Bu nedenle işçiler, ortada kalarak çıkışa yürüyemedi. Bu çıkışa yönelen ve ortada kalan yaklaşık 200 kişinin cesedine ulaşan kurtarma ekipleri, korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yol boyu cesetleri bulan ekipler, bazı işçilerin çıkışa 50 metre kala hayatlarını yitirdiğini gördüler. Ekip, bazı işçilerin el ele, bazılarının sarılmış halde cesetlerine ulaştı. İlk etapta içeriye giren 20 kişilik kurtarma ekibinin de içerde mahsur kaldığı ve bu ekipten 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşletmede işçilerin künye ve isim levhalarının bulunmadığı, sadece numaralarla giriş çıkış yapıldığı da belirlendi. Künye ve isim levhalarının bulunmaması nedeniyle kimlik tespitinin zorlaştığı ilk etapta da içerde kaç kişinin bulunduğunun bu yüzden tespit edilemediği bildirili.

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