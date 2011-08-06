-ÇIKARILAN ALTIN MİKTARI ARTACAK ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - Altın fiyatları son günlerde rekor üzerine rekor kırarken, Türkiye'de madenlerden çıkarılan altın miktarı da artıyor. Yer altından çıkarılan altın miktarının ilk 6 ayda 10 tonu aştığı açıklanırken yıl sonunda bu rakamın 25 tona yükselmesi bekleniyor. Antik çağlardan bu yana büyük önem verilen altın, günümüzde de ''güvenli liman'' olarak değerini koruyor. Kriz ortamlarında, paraya olan güvensizliğin arttığında, enflasyon ve faiz oranlarının yükseldiği zamanlarda değerlenen altın, 1850 yılından bu yana 87 kattan fazla değer kazandı. A.A muhabirinin Altın Madencileri Derneği Sektör Raporundan derlediği bilgilere göre, 1850 yılında ons fiyatı 18,93 dolar olan altın, 1920 yılına kadar sadece 2-3 dolar arasında artış gösterdi. 1933 yılında 26 doları aşan altının onsu, 1969 yılına gelindiğinde 41,28 dolara, 1975 yılında 160 dolara, 1979 yılında 306 dolara kadar yükseldi. 2000 yılında 279 dolara düşen altının ons fiyatı, geçen yılı 1225 dolar ile kapattı. Bu yıl ''en parlak'' günlerini yaşayan altının fiyatı, bugün 1663 doları aştı. Son 10 yılda ise fiyatı 5 kattan fazla artış gösteren altın, 2010 yılında yatırımcısına, 2009 yılına göre yüzde 24 kazandırdı. 2010 yılında 1225 dolar olan altının ons fiyatı, bu yılın ilk 7 ayında ise geçen yıla oranla yüzde 30 değer kazandı. Altın fiyatları artarken Türkiye'de madenlerden çıkarılan altın miktarı da artıyor. Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse, yaptığı açıklamada, Türkiye'de halen Uşak Kışladağ, Gümüşhane Mastra, Bergama Ovacık ve Erzincan olmak üzere 4 altın madeninde üretim yapıldığını, önümüzdeki aydan itibaren İzmir-Efemçukuru, Eskişehir-Sivrihisar ve Niğde-Ulukışla'daki madenlerde de altın üretimine başlanacağını bildirdi. Bu yılın ilk 6 ayında 4,4 tonu İzmir-Bergama ve Gümüşhane, 3,7 tonu Uşak-Kışladağ'da, 2,3 tonu da Erzincan-Çöpler'de olmak üzere toplam 10,4 ton altın çıkarıldığını ifade eden Köse, söz konusu maden şirketlerinin de üretime geçmesiyle birlikte yıl sonunda bu rakamın 25 tonu bulmasını beklediklerini söyledi. Köse, 25 ton altının bugünkü ekonomik değerinin 1,4 milyar doları bulduğuna işaret ederek, bunun Türkiye için ciddi bir rakam olduğunu kaydetti. -DEVLETE 4 TON ALTIN- Köse, altın madencilerinin 2009 yılında devlete ödediği vergi miktarının 2,5 ton altına denk geldiğini belirterek, ''Bu rakam 2010 yılında 3,4 ton altına denk geliyordu. Altın madencileri bu yılın sonunda üretilecek miktarla birlikte devlete yaklaşık 4 tonu aşan altın değerinde vergi ödeyecek'' dedi. Altın fiyatlarının her geçen gün yükselmesini de değerlendiren Köse, ''Dün ekonomik olarak işletilmeyen altın madenleri, yükselen altın fiyatları nedeniyle bugün işletilebilir hale geldi. Yani daha önce 1 ton kayada en az 1 gram altın olursa işlemeye alınıyordu bugün bu rakam 0,4 grama kadar düştü. Fiyatların yükselmesi altın madenciliğine ilgiyi de artırıyor, bu işe olan yatırımı da artırıyor'' dedi. Türkiye'de altın üretimine 2001 yılında başlandığını anımsatan Köse, şöyle konuştu: ''Bugün altın üretimi sıralamasında dünyada ilk 40 ülke içinde olan Türkiye'nin, yıl sonunda ilk 20 ülke arasına gireceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de 2013 yılında altın üretiminde adeta patlama olacak. Çünkü 2013 yılında 4 altın madeni daha faaliyete geçecek toplam 11 altın madeninde o yıl yaklaşık 40 ton altın çıkarılacağı hesaplanıyor.'' -BU YIL 33 TON ALTIN İTHAL ETTİK- Türkiye'de 2001 yılından bugüne kadar üretilen altın miktarı 92 tona ulaştı. 2001 yılında 1,4 ton ile başlayan altın üretimi, 2006 yılında 8 ton, 2008 yılında 11 ton, 2009 yılında 14,5 ton, 2010 yılında ise 17 ton oldu. Türkiye'nin ithal ettiği altın miktarı ise 2001 yılından bu yana 1670 tona ulaştı. İthal edilen altın geçen yıl 42 ton, bu yılın ilk 7 ayında ise 33 ton olarak kayıtlara geçti. Günümüzde dünyada yılda 2 bin 700 tona yakın altın üretimi yapılırken, bu alanda 351 tonluk üretimiyle Çin ilk sırada bulunuyor. Bu ülkeyi, 270 tonluk üretimiyle Avustralya, 233 tonluk üretimiyle ABD, 203'er tonluk üretimleriyle de Rusya ve Güney Afrika izliyor. Uzmanlar, Türkiye'de yer altında 6 bin 500 ton, yastık altında 5 bin ton altın olduğunu tahmin ediyor. Türkiye, 2006 yılından bu yana da, Rusya hariç Avrupa ülkeleri arasında en büyük altın üreticisi konumunda bulunuyor. Dünyada altın talebi en yüksek ülkeler arasında ise Türkiye, 3. sırada yer alıyor. Son 10 yıldaki altının ons fiyatı ABD Doları karşılığı şöyle: YIL FİYAT --- ----- 2002 309 2003 363 2004 409 2005 444 2006 635 2007 731 2008 883 2009 987 2010 1225 2011* 1663 *4 Ağustos tarihini kapsıyor Türkiye'nin 10 yılda ürettiği altın miktarı ise şöyle: YIL MİKTAR (TON) --- ------------ 2001 1,4 2002 4,3 2003 5,4 2004 5,0 2005 5,0 2006 8,0 2007 10,0 2008 11,0 2009 14,5 2010 17,0 2011* 10,4 TOPLAM 92 *İlk 6 ayı kapsamaktadır