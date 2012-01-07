'Çıkacağıma karşı umudum yok'

Hürriyet'in haberine göre, şike soruşturmasında suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 5 ayı aşkın bir süredir Metris Cezaevi’nde. Her seferinde suçsuz olduğunu, boş yere cezaevinde yattığını söyledi. Yıldırım’ın ziyaretçileri Spor eski Bakanı Fikret Ünlü ile İstanbul Gençlik ve Spor eski İl Müdürü Vedat Bayram’dı. Daha önce “Suçsuzum, buradan çıkacağım” diyen Yıldırım, ilk kez umutsuzdu. F.Bahçe Başkanı’nın eski Bakan Fikret Ünlü’ye söyledikleri dikkat çekiciydi:



Beni buradan çıkarmayacaklar Fikret.







İşte önceki günkü ziyarette yaşanan diyaloglar....

Amaç Türk sporunu ele geçirmekse bunu da başardılar

- Başkan seni iyi gördüm.

Burada bol bol dinleniyorum. Keyfim de yerinde.

- Suçlamalar çok ciddi.

Bunlar beni çok üzüyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Çünkü hiçbiri doğru değil.

- Yakında yargılama süreci başlayacak.

Fikret beni buradan çıkarmayacaklar. Ben yatarım, yatacağım da. Çıkacağıma karşı bir umudum yok şu anda.

- Seni ümitsiz gördüm.

Sen anlarsın.

- Bildiğin bir şeyler mi var?

Başkalarını niye dinlemediler!

- Ne demek istiyorsun?

Sen anlarsın onu...

- Başkan serbest kalanlar oldu. Sen de çıkabilirsin.

Beni yatırdıklarına göre çıkarmayacaklar. Türk sporu için yatarım.

- Bu operasyon için ne düşünüyorsun?

Amaç Türk sporunu ele geçirmekse bunu da başardılar.

-Başbakan ve muhalefetin tavrı için ne diyorsun?

Hem başbakanımız, hem de muhalefet bu konuda dirayetli davrandı. Dik durdular.

Bu yasa Aziz Yıldırım için çıkarılmamış

- İşte Aziz Yıldırım ile Vedat Bayram arasındaki diyalog...

- “Yeni yasa sizin için çıkarıldı” deniliyor.

Herkes bunu bana mal etmeye kalktı. Muhalefet edenler ‘Aziz Yıldırım için çıkarıldı’ diyerek kamuoyunu yanılttı. Madem benim için çıkarıldı, neden diğerleri serbest kaldı da ben hala içerideyim.

- Yeni yasa için ne diyorsun başkan?

Eksik ya da yanlış bir yasaydı. İşlemiyordu, düzeltildi.

- Tutuklananların bir kısmı serbest bırakıldı. Siz hala içeridesiniz.

İçeride olması gereken birçok insan şimdi dışarıda özgürce dolaşıyor. Kamuoyu içeriden çıkanları gördü ki, bu yasa Aziz Yıldırım için çıkarılmamış.

Yıldırım ‘58. madde aynen kalsın’ diyor

Meclis İdare Amiri MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Metris Cezaevi’nde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Cemil Turan’ı ziyaret etti. Uzunırmak, Yıldırım’ın savunmasını hazırladığını kaydederken, “Aziz Bey, 58. maddenin aynen kalması, yani değişmemesi gerektiğini söyledi” dedi.

