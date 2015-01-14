Cihatçıların kimliklerine el konacak



İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, cihatçı olduğundan şüphelenilen kişinin kimliğine el konulacak. Şüphelilere kimlik yerine geçerlilik süresi 18 ayı bulabilen geçici belgeler verilecek. Kimlik yerine geçecek belgelerde, belgeyi taşıyan kişinin Almanya sınırları dışına çıkışının yasak olduğu ibaresi yer alacak.

Alman hükümeti, Alman vatandaşı cihatçıların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a gitmesini önlemek istiyor. Alman vatandaşları Türkiye'ye pasaport yerine sadece kimlik kartıyla da giriş yapabiliyor.

Alman makamları güvenlik gerekçesiyle pasaporta el koyup ülkeden çıkışı engelleyebilse de kimlik kartlarına el konması mevcut yasal düzenlemelere göre mümkün değil. Federal hükümet bu nedenle kimliklerin işaretlenebilmesine olanak sağlayacak bir yasal düzenleme üzerinde yoğunlaşmıştı. Düzenleme, Paris saldırıları öncesinde Berlin'in gündemindeydi.

Alman Bakanlar Kurulu'nun bugün ele alacağı konular arasında nüfus politikası da bulunuyor.