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Dünya

"Cihatçılar bomba yapım malzemelerini Türkiye üzerinden alıyor"

Conflict Armament Research'ün raporuna göre; "Türkiye-IŞİD arasındaki sınır fiilen açık"

25 Şubat 2016 09:21

Çatışma bölgelerindeki silah ve mühimmatın dolaşımı üzerine araştırma yapan CAR kuruluşu, Suriye ve Irak'taki IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin, patlayıcı yapımı için ihtiyaç duyduğu malzemelerin büyük kısmını Türkiye üzerinden sağladığını iddia etti.

BBC Türkçe'nin Independent'a dayandığı haberine göre; CAR (Conflict Armament Research) raporuna göre, aralarında kimyasal ve elektronik malzemeler ile gübre ve kabloların da bulunduğu, bomba yapımında kullanılan malzemelerin birçoğu, IŞİD'in kontrolündeki bölgelere Türkiye üzerinden giriyor.

CAR raporunda, kaçakçılığın artmasıyla IŞİD'in eline geçen malzemelerin de çeşitlenip arttığı, örgütün giderek daha komplike ve güçlü patlayıcılar hazırlayabildiği belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nin de fon sağladığı CAR adlı kuruluşun raporu, Suriye ve Irak'ta kullanılan el yapımı patlayıcıların 20 ay boyunca incelenmesi sonucu yazılmış.

CAR'ın başkanı James Bevan, IŞİD'in eline geçen farklı malzemelerle sürekli yeni patlayıcılar denediğini, Suriye ve Irak'ta el yapımı patlayıcı kullanımının geçmişteki çatışmalarla kıyaslandığında çok daha büyük boyutta olduğunu söylüyor.

Rapora göre bomba yapımı için ihtiyaç duyulan malzemeler, genellikle madencilik ve tarım sektörlerinden temin ediliyor.

 

"Türkiye-IŞİD arasındaki sınır fiilen açık"

 

CAR bomba yapım malzemelerinin sadece Suriye ve Irak'ı çevreleyen ülkelerden gelmediğini, ancak "ana geçitin" Türkiye olduğunu belirtiyor.

Independent, Türkiye hükümetinin IŞİD'in kaçakçılık ağlarını yok etmek için çalıştığını açıkladığını yazıyor.

Ancak ardından CAR Başkanı Bevan'ın şu sözlerine yer veriyor:

"CAR araştırmacıları Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine tırların, araçların, insanların, gıda ve petrolün geçiş yaptığını gördü. Türkiye ve IŞİD'in kontrol ettiği bölgeler arasındaki sınır fiilen açık durumda".

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