Cihatçı örgütler Kasım'da 5 binden fazla kişiyi öldürdü

BBC ve Londra'nın prestijli üniversitelerinden King's College'ın araştırması Orta Doğu ve Afrika'daki etkin cihatçı örgütlerin sadece 2014'ün Kasım ayında 5 binden fazla kişiyi öldürdüğünü ortaya koydu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kasım ayı boyunca düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin 2 binden fazlası sivil. Geçtiğimiz ay en fazla saldırıyı, hem Irak'ta hem de Suriye'de birçok kişiyi öldüren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü düzenledi.

Kasım ayındaki saldırılar dört ülkede yoğunlaştı. Irak, Suriye, Nijerya ve Afganistan'da cihatçıların saldırıları sonucu ölenlerin sayısı toplam sayının yüzde 80'ini oluşturdu.

Geçen ay toplam 5 bin 42 kişi düzenlenen saldırılarda ölürken, en tehlikeli ülke 233 saldırıda 1770 kişinin öldüğü Irak oldu.

Cihatçıların düzenlediği saldırılar arasında silahlı baskınlar da vardı, intihar saldırıları da...

Nijerya'da Boko Haram örgütü sadece 27 saldırı düzenlemiş olsa da Kasım ayı toplamında 786 kişiyi öldürdü. Örgütün hedef ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği bombalı saldırıların her birinde can kaybı sayıları yüksek oldu.

Boko Haram'ın sadece Kano kentinin merkezindeki camiye düzenlediği saldırıda 120 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun sınırında da saldırılar düzenleyen örgüt burada da 15 kişiyi öldürdü.

Yine Kasım ayı içinde Kenya ve Somali'de ise Eş-Şebab örgütü 266 kişiyi öldürdü.

Afganistan'daki cihatçı saldırılarında ölenlerin sayısı Nijerya'daki orana yaklaşsa da, buradaki saldırılar daha küçük çaplı oldu ve önceden belirlenmiş kişiler hedeflendi.

Kasım ayı içerisinde suikaste uğrayan Kandahar Vali Yardımcısı, benzer saldırılardan bir tanesiydi.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de ise 693 kişi cihatçı gruplar tarafından öldürülürken, Yemen'de düzenlenen 37 saldırıda 410 kişi hayatını kaybetti.

Kasım ayındaki ağır bilançoyu yaratan 16 cihatçı örgüt içerisinde en çok kişiyi öldüren ise IŞİD oldu. Örgüt Irak ve Suriye'de 2 bin 206 kişinin canını aldı. Bu sayı Kasım ayı toplamının yüzde 44'üne denk geliyor.

'IŞİD El Kaide'ye rakip oldu'

King's College Üniversitesi'nden güvenlik uzmanı Profesör Peter Neumann, "IŞİD küresel cihat konusunda El Kaide'nin yerini almasa da ona rakip hale geldi" dedi.

Neumann, cihatçı örgütlerin kullandığı taktik ve yöntemlerin çeşitliliğine vurgu yaparak "Bu örgütler kontrol ettikleri topraklarda hakimiyetlerini güçlendirmeye çalışıyor" diye konuştu.