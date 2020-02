Cihat Arslan: “Elimizden geleni yapacağız”

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda yarın deplasmanda 6-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Sevilla’yı ağırlayacak Akhisarspor’da teknik direktör Cihat Arslan, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Grupta oynadığı 3 maçta henüz puanla tanışamayan yeşil-siyahlılarda karşılaşma öncesi futbolculardan Aykut Çeviker’le Spor Toto Akhisar Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Cihat Arslan, “Bu büyük organizasyonun parçası olmak bize gurur veriyor. Tarihi bir maç, çok önemli bir rakibimiz var. Avrupa’nın sayılı ekiplerinden biriyle burada karşılaşmak hem bizim açımızdan hem taraftarımız açısından çok önemli ve değerli. Bu tarihi maçta ilk maça nazaran daha gayretli, daha iradeli, daha mücadele eden, daha üretken bir Akhisarspor olmak istiyoruz. İlk iki maçta oyunsal olarak çok şey kattık ama Sevilla maçında bundan çok yoksun kalmıştık. Amacımız bu ligin değerine güzellik katabilmek” dedi.

“Tahmin ediyorum yarın bu büyük geceye taraftarımız ve futbolseverler de çok ilgi gösterecek” diyen Arslan, “Bu mücadeleye yakışır bir tavır ve oyun sergilenme düşüncesindeyiz. İnşallah güzel bir akşam olur” diye konuştu. Her iki takımdaki sakatlıkların oyunu nasıl etkileyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Cihat Arslan, “Onların eksiklikleri onları çok etkilemez ama bizim eksiklerimiz bizi çok derinden etkiliyor. Onların daha fazla alternatifleri var. O nedenle çok şanslılar. Bizim de bölgesel eksikliklerimiz var. Bugün de Seleznyov’un sakatlığı söz konusu oldu. O da kadrodan çıkarıldı. Stoper ve santrfor, çok ciddi iki ölümcül noktada büyük eksikliklerimiz var. Bu bizi düşündürüyor. Sonuçta bizde farklı bir sistemle sahada oynayacağız” açıklamasında bulundu.

Bu eksikleri hissettirmeden oynamaya çalışacaklarını dile getiren teknik adam, “Futbol 90 dakika ve her bölgede oynanacak. Belli bir bölgeye kalmak mümkün değil. Günümüz futboldaki en önemli etkenler geçişler. Kaç forvetle, kaç stoperle oynadığınızdan çok geçişler önemli. Yarın sahaya 11 kişi çıkacağız, 3 oyuncu değiştireceğiz. Tabii ki zor bir gece. İnançlı olarak bir şeyleri başarmak için oynuyoruz. Rakibimizin gücüne saygı duyacağız. Bizim de gayelerimiz ve hedefimiz olacak. Bizim hayalimiz ve ümidimiz kazanmak ve kazanmamın yollarını aramak. Rakibinizin gücünü kabul etmezseniz, sonucunda hayal kırıklıklarınız çok olur. İnanan 11 kişi var. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

AYKUT ÇEVİKER: “ÜLKEMİZİ VE İLÇEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ”

Akhisarsporlu orta saha oyuncusu Aykut Çeviker basın toplantısında sakatlıkları bulunan takım arkadaşları Mustafa Yumlu ve Dany’e geçmiş olsun dileklerini sunarak, yarın oynayacakları maçı değerlendirdi.

Aykut, “UEFA ilk defa katıldığımız bir organizasyon. Başlarken Krosnadar ve Standart Liege maçlarında iyi oynamıştık ama bunu skora yansıtamamıştık. Son maç bizim için kötü bir geceydi. Futbolda tür sonuçlar da var. Yarın da onları burada ağırlayacağız. İnşallah bizim için güzel bir gece olacak. Sakatlıklarımız çok da olsa sahaya çıkan 11 arkadaşımız ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek isteyecektir. Tüm taraftarlarımızı yarın güzel futbol gecesini yaşatmak için bekliyoruz. İnşallah bizden destekleri esirgemezler” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan’ın açıklamaları

-Akhisarsporlu Aykut Çeviker’in açıklamaları

-Akhisarspor antrenmanından görüntü