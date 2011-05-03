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CİHAN KANSIZ'IN YEĞENİ VURULDU İSTANBUL (A.A)

03 Mayıs 2011 22:31

-CİHAN KANSIZ'IN YEĞENİ VURULDU İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Ergenekon soruşturmasını yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın yeğeni, tabancayla vurularak yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Kansız'ın yeğeni Kaan Kansız (24), dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki bir simitçide, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.  Yaralanan Kaan Kansız'ın, ambulansla götürüldüğü Gaziosmanpaşa Özel Şafak Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Savcı Cihan Kansız'ın da hastaneye gelerek yeğeninin durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.  Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.   

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