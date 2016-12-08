Cihangir'deki Roma Parkı'na inşaat izni çıktı

İstanbul'da Cihangirlilerin yeşi alan kalması için mücadele verdiği ve özellikle de gençlerin toplanma alanlarından olan Roma Parkı'na inşaat izni çıktı.

Cihangir’deki Roma Park’ta, 25 Ekim’de başlayan ve arkeolojik kalıntılar bulunmasıyla durdurulan sosyal tesis inşaatına yeniden başlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, alanda inşaat yapılmasına engel olacak tarihi eserin bulunmadığını bildirdi.

Mahalleli de "İhtiyacımız olan en son şey sosyal tesis. Yeşil alan istiyoruz. Park, park olarak kalmalı. En azından dava süreci beklenmeli" diyor.

İhtiyacımız yok



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cihangir Güzelleştirme Derneği, Beyoğlu Kent Savunması üyelerinin ve mahalle halkının karşı çıktığı ‘Cihangir Sosyal Tesisi’ projesinde ısrarlı. İnşaat başladığı gün, doğa ve yaşam savunucuları, parkta toplanmış, iş makineleri durdurulmuştu.

Kepçenin kazdığı alanda, Osmanlı seramiğinden yapılmış, yeşil sırlı dipformu, Bizans dönemine ait sarnıç ve çömlek kalıntıları bulunmuştu. İnşaat çalışmaları, arkeologların kazı yapması için durdurulmuştu.

Alanın bir bölümüne, önceki gece beton döküldü. İstanbul Kent Savunması, Twitter hesabından olayı duyurdu. “Roma Bostanı yanındaki arkeolog gözetiminde kazı yapılması gereken alana gece yarısı beton dökmek nedir?” diye sordu. Olay, dün açıklığa kavuştu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün inşaat izni verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, 1 Aralık’ta, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’ne bir yazı gönderdi. Kızıltan, Kılıç Ali Paşa Mahallesi, 61 ada, 8 parsel sayılı yerdeki kazı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Kazının, 17- 30 Kasım 2016 tarihleri arasında yapıldığını belirten Kızıltan, “Parselde yapılan çalışmalarda müzeye getirilen Osmanlı dönemine ait çanak çömlek parçaları dışın*da, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren herhangi bir taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı, müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan raporda belirtilmekte olup, rapor yazımızın ekinde sunulmaktadır” dedi.

Kızıltan, parsele ait izin belgesinin bir örneğinin de imzalı olarak gönderildiğini bildirdi.