Cihangir'deki belediye tesisi vatandaşlarca 'mühürlendi'

İstanbul Cihangir'de, mahalle sakinlerinin itirazına ve mahkemenin 'yürütmeyi durdurma' kararına rağmen inşa edilen belediye tesisi vatandaşlar tarafından 'mühürlendi'. Basın açıklamasında, "İBB’nin mühürleme görevini sembolik olarak biz yerine getireceğiz" denildi.

Gazetduvar'dan Beril Köseoğlu'nun haberine göre, İstanbul bugün, Kafka romanlarını aratmayacak derecede ironik bir eyleme sahne oldu. Mahkeme kararına göre kapatılıp mühürlenmesi gereken belediye tesisi, bir grup vatandaş tarafından ‘mühürledi’. Mahkemenin kararını uygulamakla yükümlü olan polis ise bu sembolik mühürlemeye karşı set çekti.

Eylemin amacı, Cihangirlilerin yıllardır yeşil alan olarak kullandığı, belediyeden de en fazla ışıklandırılıp daha güvenli hale getirilmesini beklediği Cihangir Roma Parkı’ndaki ‘hukuksuzluğa’ dikkat çekmekti.

Roma Parkı’nın büyük bir kısmı, belediye tesisinin ‘bahçesi’ olarak ‘ayrılmış’ durumda.

Altında Roma dönemine uzanan arkeolojik kalıntıların bulunduğu, SİT alanı olan ve İstanbul’un en güzel manzaralarından birine bakan parkta yaşanan şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahallelinin itirazına karşın, parkın üst bölümüne bir sosyal tesis kurdu. Parkın büyük kısmı tesisin özel bahçesiymişçesine halka kapatılıp yeşillendirildi; kalanı çamur içinde bırakıldı, banklar ve hatta bir zamanlar belediyenin kendisinin yerleştirdiği spor aletleri kaldırıldı.

Ve tüm bunlar, bizzat orada yaşayanların itirazıyla başlayan mahkeme sürecine rağmen yapıldı; tesis, plan ve ruhsatın süreç içinde iptal edilmesine rağmen hızla inşa edilip işletmeye açıldı.

Son olarak, İstanbul 7. Bölge İdare Mahkemesi 15 Şubat’ta, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı aldı. Bu bir ara karardı ama Belediye yasal olarak uymak mecburiyetindeydi. Yani, kararın gereği olarak tesisin mühürlemesi gerekiyordu. Fakat ‘hukuk’ sözcüğünün kimsenin dilinden düşmediği şu günlerde bu karar hâlâ uygulanmış değil…

Beyoğlu Kent Savunması da, işte bu duruma dikkat çekmek, sembolik de olsa hukukun üstünlüğünü hayata geçirmek için ‘mühürleme’ eylemi düzenledi. Eylemde tesis sembolik olarak mühürlenecekti. Fakat hukuku ‘uygulamak’ için buluşan vatandaşlara karşı pazar günü mesai yaptırılan çevik kuvvet tesisin girişine etten duvar ördüğü için, mahkeme kararı ve sembolik mühürler Zabıta’nın demir bariyerlerine asıldı.

Basın açıklamasında ise eylemin gerekçesi şöyle açıklandı: “Bugün, İBB’nin mühürleme görevini, sembolik olarak biz yerine getireceğiz. Mahkeme kararını beklemeden tesisi inşa ettirenler, parkın kullanılabilir alanının yarısından fazlasını da çitlerle çevirip, park içinde tesise ait ayrı bir alan yaratmakta bir sakınca görmediler. Roma Parkı bu haliyle mahalle sakinlerinin ücret ödemeden kullanacağı bir yeşil alan olmaktan çıkartılmış, ticari bir sosyal tesis alanına dönüştürülmüştür.”

"Olası depremde toplanma alanı"

Parkın beklenen olası depremde kullanılabilecek bir toplanma alanı niteliğine de dikkat çeken Beyoğlu Kent Savunması, “Beyoğlu’nun, Cihangir’in ihtiyacı bilimsel verilerin ve mahkeme kararlarının da gösterdiği gibi daha fazla bina değil, daha fazla açık ve yeşil alanlardır” diyerek şu talepleri sıraladı: “Sosyal tesisin faaliyeti durdurulsun, tesis alanı park olarak düzenlensin; tesis alanının önündeki çitler sökülerek park, mahalle sakinlerinin kullanımına açılsın.”

"Çay içmek yasadışı"

Açıklamada, sosyal tesisin mevcut mahkeme kararına göre ‘hukuksuz’ olduğu, tesiste çay içmenin bile kanun dışı olacağına dikkat çekildi; “Buradaki vatandaşlarımızı da uyaralım, bir kanunsuzluğa alet edilmesinler” denildi. Ardından da, hemen yakında, Cihangirlilerin ‘yeşillendirdiği’ Roma Bostanı’na tohum ekildi.

Mühürler hemen söküldü

Eylemcilerin bostana ilerlemesiyle geride, “Bakın bakayım, bostana mı gidiyorlar, nereye gidiyorlar?” diye talimat veren bir polis ve bariyerlerdeki mühürleri söken görevliler kaldı…