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Cihangir'de iple asılmış ceset bulundu!

Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor

22 Kasım 2015 12:52

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı Yokuşu'nda demir çubuğa iple asılmış bir erkek cesedi bulundu.

soL’un haberine göre sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkan bir vatandaş, iple demire asılmış bir erkek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, demirde asılı duran şahsın öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, cesedin 30-35 yaşlarında olduğu sanılırken, üzerinden kimliği çıkmadı.

Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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