“Cihangir'deki Rose Marine'in patronu, çalışanlarını adım sayar ile takip ediyor!”

İstanbul Cihangir’de bulunan Rose Marie isimli bir restoranda patronun çalışanlarının telefonlarına zorla “adım sayar” uygulaması yüklettiği, bu uygulama üzerinden baskı kurarak “performans” değerlendirmesi yaptığı iddia edildi. Çalışanların sürekli kamera ile takip edilip taciz edilmesi de ayrı bir iddia.

Sol’dan Serdar Nazım Yüce’nin haberine göre, restoranda çalışanların yeni yılda asgari ücrete yapılan zamlar maaşlarla birlikte çalışanların hesaplarına yatırıldığı, sonra da elden geri toplandığı; çalışma saatlerinin normalde 10, yoğun günlerde 14 saate kadar çıktığı ancak fazla mesailerin karşılığının verilmediği öne sürüldü.

Habere göre, patron özel işlerini de çalışanlarına yaptırıyor. Restoranda olmadığı zamanlarda patron ve işletme müdürü güvenlik kameralarından düzenli olarak personeli izliyor.

“Adım sayar uygulaması”

İddiaya göre, insanların spor faaliyetlerinde kullandığı “adım sayar" uygulamasını çalışanların telefonlarına indirten patron, gün sonlarında çalışanların adımlarını denetliyor. Çalışanlardan gün sonu adım raporu isteyen patron, az adım attığını düşündüğü çalışanlarını uyarıyor.