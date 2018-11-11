Cihangir İslam'ın konferans vereceği salonun rezervasyonu iptal edildi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam'ın konuşmacı olarak katılacağı Rize'nin Ardeşen ilçesindeki konferans yapılacağı salonunun rezervasyonu, Belediye Başkanı tarafından iptal edildi. İlçeye gelerek duruma tepki gösteren İslam, "Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz" dedi. Konuyla ilgili Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Bu tasarruf sadece bana aittir" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Saadet Partisi ilçe teşkilatı tarafından Prof.Dr. Cihangir İslam'ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans programı planlandı. Bugün saat 18.00'de yapılması planlanan konferans için Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki salonun rezervasyonu yapıldı. Konferansın günü ve saatiyle ilgili partililer ve vatandaşlar bilgilendirildi. Ancak dün gece Saadet Partisi İlçe Başkanı Hamza Eksilmez açıklama yaparak, konferansın yapılacağı belediye kültür merkezi içerisindeki salon rezervasyonunun Ardeşen Belediyesi tarafından iptal edildiğini söyledi.

Bugün ilçeye gelen İslam ise konu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan İslam, "Belediyenin salonunda Saadet Partisi Ardeşen İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak davet edildik. Ancak dün gece geç saatlerde aldığımız habere göre, belediyedeki bu rezervasyonumuz yani girişimimiz belediye tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiş. Bu haber üzerine bizde oturup arkadaşlarla ne yapacağımızı konuşup kararlaştıracağız. Bana partili arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre, Ardeşen Belediye Başkanı, kendisinin elinde olmayan imkanlarla bu rezervasyonu iptal ettiği şeklinde. Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz" dedi.

Ardeşen'in kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten Prof.Dr. İslam, "Engellemelerin, haksız ve iftira kampanyalarının hangi boyutlara ulaşabildiği konusunda da bütün halkımıza adeta belge ve kanıt düzeyine gelmiştir. Bu süreçle ilgili aklıselim şekilde ne güzel bir yolla bu işin içinden çıkacağız" diye konuştu.