27. Dönem İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti.

T24'ün ulaştığı İslam, istifasını doğrularken, değerlendirme yapmak istemediğini söyledi. İslam, istifasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve Meclis Başkanlığı'na sunduğunu belirtti.

İstifasının ardından Twitter hesabından yaptığı konuyla ilgili açıklama yapan İslam, kırgınlığı olmadığını söyledi. İslam, "4 Mart 2020 itibarı ile Saadet Partisi’nden istifa ettim. Düşünülerek verilmiş bir karadır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok. Saadet Partisi camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Yoldayım. Yakında açıklama yapacağım. Selam ve Saygı ile" diye yazdı.

İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü.

Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek.