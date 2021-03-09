Cihangir İslam CHP'ye katıldı; Kılıçdaroğlu parti rozetini taktı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. İslam'a parti rozetini, Meclis'teki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
İslam'ın katılımıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.
Cihangir İslam, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin İstanbul 3. bölge milletvekili listesinden seçilmiş, seçilmesinin ardından 7 Temmuz 2018 tarihinde Saadet Partisi'ne geçmişti.
İslam, 4 Mart 2020'de partisinden istifa etmişti.
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