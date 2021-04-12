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Cihangir'de elindeki bıçakla kadına saldırıp taciz eden erkek tutuklandı

12 Nisan 2021 16:41

İstanbul'da Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda bir kadını bıçakla tehdit ederek taciz eden erkek tutuklandı. Şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet ekipleri tarafından tespit edilmişti. 

Şüpheli Berzan Erem Ç. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Cinsel saldırı", "Silahla tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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