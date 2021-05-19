Cihangir'de parktaki cinsel tacize 41 yıla kadar hapsi istemi

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda bir kadını taciz ederek bıçakla korkutmaya çalışan ve tutuklanan Berzan E.Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Berzan E.Ç. hakkında "Basit cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit" suçlarından toplam 41 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Olay, 9 Nisan 2021 günü saat 12.00 sıralarında Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda meydana geldi. Parkta elinde telefonla yürüyen bir kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada da tepkilere neden olan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelinin kimliği tespit etti. Şüpheli Berzan E.Ç. (19), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Özel güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi

Soruşturma kapsamında, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Akif S.'nin tanık olarak ifadesine başvuruldu. Akif S. de bir kadın çığlığı duyduğunu, sesin geldiği yerde bir erkek şahsın kadın bir şahsa sarıldığını, elinde bıçak olduğunu ve zorla bu kadını alıkoyduğunu gördüğünü uzak mesafede olduğu için bağırarak yardım ettiğini söyledi.

41 yıla kadar hapis istemi

Savcılık, 12 Nisan'da tutuklanan şüpheli Berzan E.Ç. "Basit cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit" suçlarından 15 yıl 6 aydan 41 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Berzan E.Ç. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (DHA)