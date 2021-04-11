T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cihangir'de elindeki bıçakla kadına saldırıp taciz eden erkek gözaltına alındı

11 Nisan 2021 19:40

İstanbul'da Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda bir erkek yanına yaklaştığı kadını bıçakla tehdit ederek taciz etti. Polis görüntülerden tespit ederek saldırganı gözaltına aldı. 

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. (DHA)

 

 

cihangirpolistacizkadına şiddetistismar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24