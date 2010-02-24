'Cihaner'in tutukluluğu yetki tecavüzü'

T24 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in hala tutuklu bulunmasına tepki gösterdi. YARSAV'dan yapılan açıklamada, "Bu durum adil yargılanma hakkının ihlalidir. Yetki tecavüzüdür" denildi.



YARSAV Genel Sekreteri Önder Tekin bugün (24 Şubat 2010) konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



Tekin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı'nın halen cezaevinde olmasını "yetki tecavüzü" olarak niteledi, "Süreçte yargıç güvencesi zedelenmiştir" dedi.



YARSAV, yargı erkine karşı planlı bir biçimde yıpratma, kuşatma ve egemen olma çabasının sürdürüldüğünü de savundu.



Açıklamada, "Siyaset yapacaksanız cübbelerinizi çıkarın" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a da tepki vardı.



YARSAV açıklamasında, "Laik, demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde YARSAV cübbesine daha sıkı sarılacaktır" mesajı verildi.