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'Cihaner'in gözaltına alınması ağır bir hukuki ihlaldir'

Cihaner'in gözaltına alınmasıyla ilgili Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı açıklama yaparken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplanıyor.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in, özel yetkili Erzurum Savcısı tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili olarak konuşan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, yargıç ve savcıların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250/3. maddesiyle yetkilendirilen özel yetkili mahkemelerce yargılanamayacaklarını ifade etti. Tarhan, ''Yargıtay tarafından yargılanacak bir Cumhuriyet başsavcısının soruşturma yetkisi olmayan kişilerce aranarak gözaltına alınması ağır bir hukuk ihlalidir'' dedi. Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu da olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, yarın (17 Şubat 2010) bu konuyla ilgili olarak toplanıyor.

Başsavcı Cihaner, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltında

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in gözaltına alındığı süreç Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) rahatsızlığa neden oldu.

Özel yetkili mahkemelerin görev alanını belirleyen düzenlemeye göre başsavcılar hakkında ancak Yargıtay tarafından soruşturma yapılabileceği tespitinde bulunan HSYK, konuyu değerlendirmek üzere yarın (17 Şubat 2010) toplanacak.

HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, konuyu öncelikli olarak incelediklerini belirterek, yarın yapacakları toplantıda konuyu değerlendireceklerini ifade etti.

Toplantıda Başsavcı İlhan Cihaner'le ilgili suçlamalar değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması da bekleniyor.


Tarhan: Ağır bir hukuk ihlali söz konusu

Tarhan, YARSAV Yönetim Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Yapılan işlemin, ''Anayasa'nın 144, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89. ve CMK'nın 250/3. maddeleriyle öngörülen yargıç güvencesine açıkça aykırı olduğunu'' savunan Tarhan, CMK'nin 250/3. maddesindeki ''sınırların aşıldığını'' öne sürdü.

Tarhan, ''Bugünden itibaren artık Türkiye'de hiçbir yargıç, Cumhuriyet savcısı, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yargıç üyelerinin güvencede olmadığını'' iddia ederek, ''CMK 250/3. maddesinde özel yetkili mahkemelerin görev alanı düzenlenirken Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı yargıçlar hariç bırakılmıştır'' dedi. Emine Ülker Tarhan, ''Yargıtay tarafından yargılanacak bir cumhuriyet başsavcısının soruşturma yetkisi olmayan kişilerce aranarak gözaltına alınması da ağır bir hukuk ihlalidir'' diye konuştu.
 
''Bu uygulamaya yol açan ve işlemi gerçekleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını'' ifade eden Tarhan, Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu, HSYK ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i bu kişiler hakkında soruşturma açmaya çağırdı.

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