Cihaner'in eski avukatı ile ADD Başkanı arandı

T24 - Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Vekili Taner Aksakal, Erzincan Ergenekon davası ile ilgili olarak Başsavcı İlhan Cihaner'in tutuklandığı dönemde avukatlığını üstlenen Hamit Sekman ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüseyin Baydaş'ın ev ile işyerlerinde arama yaptırdı. Subay ve astsubayların da arandığı operasyonda bazı bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.



Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Vekili Taner Aksakal, geçen Perşembe günü Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararıyla Erzincan'a geldi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Baydaş ile oğlu Ç.B., Başsavcı İlhan Cihaner'in eski avukatı Hamit Sekman'ın evi ile işyeri arandı. Erzincan'da 2 iş günü kalan Aksakal'ın arama çalışmaları İl Jandarma Komutanlığında Binbaşı N.K., Jandarma İstihbarat Şube'de görevli 3 başçavuş, Merkez Komutanlığı'nda görevli bir albayın işyerlerinde de devam etti. Aramalarda Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir savcı, Avukat Hamit Sekman'ın işyeri ve evinin aranmasında Baro Başkanı Avukat Can Tekin hazır bulundu.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İl Jandarma ve Merkez Komutanlığı'ndaki aramalara polis götürülmedi. Çok gizli tutulan soruşturma kapsamında bazı kişilere ait ev ve işyerleri de aramadan geçirildi. Bazı bilgisayar ve dokümanlara el konulurken, hiç kimse gözaltına alınmadı ve Başsavcı Vekili Taner Aksakal Cuma günü akşama doğru Erzincan’dan Erzurum’a gitti.





