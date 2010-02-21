'Cihaner'in dinleme kayıtları Baykal'da'

T24 -

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in yetkileri elinden alınan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanması, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Osman Şanal'ın yetkilerini alması Ankara'da deprem etkisi yaratmıştı. Depremin artçı şokları sürüyor.NTV'nin haberine göre bugün (21 Şubat 2010) AKP kanadından yeni iddialar ortaya atıldı.AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'e destek ziyaretinde bulunan CHP milletvekillerinden birinin başsavcının elindeki dinleme kayıtlarını aldığını öne sürdü.Suat Kılıç, ''CHP'nin bir milletvekili, bununla ilgili raporu birkaç gün içinde önlerine koyacağız, Erzincan'a gidiyor, Başsavcıyla görüşüyor, Başsavcının elindeki ses kasetlerini, dinleme kayıtlarını alıyor, Sayın Baykal'a rapor olarak takdim ediyor. Bu ses kayıtlarının CHP milletvekilinin elinde ne işi var?'' diye sordu.Suat Kılıç'ın iddialarını CHP'den İzmir milletvekili Ahmet Ersin yanıtladı.İlhan Cihaner'in tutuklanmasından sonra Erzurum'a giden 3 kişilik CHP heyetinde yer alan Ersin,savcıdan herhangi bir CD ya da başka bir belge almadığını söyledi.Ancak Ersin, kendisine başka yollardan bir CD geldiğini belirtti, CD'nin bazı ses dinlemelerine yönelik olduğunu söyledi.