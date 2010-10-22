-CİHANER'İN DAVASI ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, İlhan Cihaner'in ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçu kapsamındaki yargılanmasına ilişkin davayı, 24 Aralık 2010 tarihine erteledi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin Yargıtay'da yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Cihaner'in yanı sıra avukatı Turgut Kazan, davanın diğer sanıkları Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Tapan, MİT Erzincan Şube Müdürü Şinasi Demir, MİT Mensubu Kıvılcım Üstel ile müşteki Ahmet Demir'in avukatı Adnan Şeker ve sanık yakınlarıyla, YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yargıtay Genel Kurul Salonu'ndaki duruşma, ''gizlilik kararı olmamasına rağmen'' basına kapalı olarak yapıldı. Alınan bilgiye göre, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker dava dosyasının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan daireye gönderilmediğini belirterek, duruşmanın ileri bir tarihe bırakılacağını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine sanık Cihaner'in ''Herkesin görevleri, işi ve terfileri var. Dava biran önce görülsün'' dediği belirtildi. Cihaner'in sözleri üzerine Daire Başkanı Ülker, dava dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 11. Ceza Dairesi arasındaki ''olumlu görev uyuşmazlığının'' çözülmesi için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildiğini ve kurulun da davanın Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde görülmesine karar verdiğini anımsattı. Dava dosyasının ceza genel kurulundan daireye gelmediğini ve kurulun gerekçeli kararını henüz yazmadığını ifade eden Ülker, bu sürecin zaman alacağını, gerekçeli kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde inceleneceğini belirtti. Ülker, duruşmanın 24 Aralık Cuma gününe bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.