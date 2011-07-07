Cihaner'in başlattığı davada karar çıktı

T24 - İlhan Cihaner'in başlattığı ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından 'Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırdıkları' iddiasıyla soruşturması elinden alınan 'İsmail Ağa Cemaati' üyeleri hakkında karar verildi. 16 cemaat üyesi, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan beraat ederken, 'Yasalara aykırı eğitim kurumu açmak' suçundan 11 sanığa 5'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadıklarını, kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum, davranışlarını dikkate alarak verilen hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.



Büyük tartışmalara yol açan İsmail Ağa Cemaati'ne yönelik Erzincan'da dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner tarafından 2 Kasım 2007 tarihinde soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, 29 kişi gözaltına alındı, 9 cemaat üyesi tutuklandı.



O dönem Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı olan Osman Şanal, ihbar üzerine cemaatin 'Silahlı terör örgütü' olduğu ileri sürerek 5 Mayıs 2009 tarihinde soruşturma yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek dosyayı Cihaner'den istedi. Başsavcı Cihaner bunun üzerine Şanal'ı HSYK ve Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Ancak, sonunda cemaat dosyası, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şanal'a gönderildi. Ardından 12 Haziran 2009 tarihinde bir gazetede Albay Dursun Çiçek'in imzasıyla AK Parti ve Gülen Cemaatini bitirmeye yönelik ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın Erzincan'da uygulamaya konulduğu öne sürüldü.



Adalet Bakanlığı 18 Haziran 2009'da 'duyarlı ve mağdur vatandaşların' ihbarı üzerine İlhan Cihaner hakkında 'İsmailağa soruşturmasını yetkililerden gizlemek, sahte evrak, kameriye yaptırarak imar kirliliğine neden olmak' suçlarından hala Yargıtay'da görülen davada 26 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanmaya başlandı.

Özel yetkili savcı: Silahlı örgüt değil



Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Ekim 2010 günü yapılan duruşmada, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ender Karadeniz, dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklarken, cemaatle ilgili yakalananların cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni değiştirmeye yönelik inandırıcı delil bulunamadığını belirtti. Savcı Karadeniz, İsmail Ağa Cemaatiyle ilgili olarak yargılanan 16 sanıktan 11'inin izinsiz eğitim kurumu açmak suçuyla cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.



Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan sekizinci duruşmada karar açıklandı. Tutuksuz sanıkların hazır bulunmadığı duruşmayı avukatları Lokman Okumuş ile Alparslan Sarcan izledi. Mahkeme Başkanı Mustafa Karatay, sanık avukatlarından son sözlerini istedi. Cumhuriyet Savcısı Ender Karadeniz, savcının esas hakkındaki görüşü doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, 3 kadın 16 sanığın Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu işlediklerinin sabit olmadığını bildirerek ayrı ayrı beraatlerini uygun gördü.



Sanık Adem S., Cemal G., Bahattin U., İsa K., Cenk D., Şevket G., Ahmet Bahadır A., Kadir Naci G., Zükarneyn C., Fatih K., Murat S.'nin yasalara aykırı olarak eğitim kurumu açmak suçunu işledikleri sabit bulan mahkeme, TCK'nın 263'üncü maddesi uyarınca 11 kişiyi önce 6, daha sonra indirim uygulayarak 5'er ay hapis cezası ile cezalandırımlarına karar verdi. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamaları, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum, davranışlarını dikkate alan Mahkeme, olumsuz bir yön tespit etmediği için hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle erteledi.



Denitim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemedikleri takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararlaştırıldı. Sanıklar 7 gün içerisinde bir üst mahkeme olan Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebilecek.

