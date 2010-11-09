-CİHANER'İN AVUKATI HSYK'YA BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, müvekkili Cihaner'in atamasının ''bağımsızlık, yasal ve anayasal kurallara aykırı'' olarak gerçekleştirildiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) başvurdu. Kazan, Ankara Barosu'nda düzenlediği basın toplantısında, meslek hayatında ilk olarak 1988 HSYK kararnamesini eleştiren bir açıklama yaptığını, ikinci açıklamasını Refah-Yol hükümeti Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın dönemindeki yapılan atamalara ilişkin yaptığını anımsatarak, ''Bugün de en az onlar kadar tehlikeli bir dönemin yaşandığını'' iddia etti. ''Bu bir Cihaner sorunu değil, yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, demokrasi sorunudur'' diyen Kazan, Kurul'un yeni üyelerinin 190 kişilik Adalet Bakanlığının atama kararnamesi taslağını 3 günde inceleyip, karara bağlamasının ''şaşkınlık verici bir hız'' olduğunu belirtti. Kazan, ''190'ı mesai saatlerine çarpın, bölün, toplayın nasıl iş yapıldığını anlarsınız. Son derece önemli bir taslağın 3 günde sağlıklı incelenip, değerlendirilmesi asla mümkün değildir. Bakanlığın isteğine olur verilmiş ve imzalanmıştır. İşleyişe yabancı 22 kişilik Kurulun sağlıklı bir iş yaptığı asla düşünülmez. Bakanlık önerileriyle yetinildiği açıktır'' diye konuştu. Birçok başsavcının düz savcı olarak atandığını da dile getiren Kazan, ''atamaların liyakate göre değil, siyasal iktidarın tercihlerine göre yapıldığını'' öne sürdü. HSYK'nın yeni üyelerini de eleştiren Kazan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''dünyaya açık, tarafsız üyeler'' diyerek Kurul'a seçtiği Ahmet Gökçen ve Ali Aydın'ın, İlhan Cihaner aleyhinde daha önce açıklamalarda bulunduklarını, Kurul üyesi olunca da Cihaner'in atamasında oy kullandıklarını kaydetti. Kararname taslağının HSYK üyeleri Birol Erden ve İbrahim Okur'un, Adalet Bakanlığı bürokratı oldukları dönemde hazırladığını da öne süren Kazan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Erden ve Okur'un da Cihaner'in atamasında taraflı davrandıklarını savundu. Bu kişilerin hiçbirinin müvekkili Cihaner ile ilgili atama kararnamesinin görüşmelerine katılamayacaklarını, oy kullanamayacaklarını ifade eden Kazan, Cihaner'in atamasına ilişkin Kurul kararının yeniden incelenmesini ve müvekkilinin ''aynı veya başka yerlerdeki eşit veya daha üst görevlere kazanılmış hak, aylık ve kadro dereceleriyle naklen atanabileceğini'' vurguladıklarını söyledi. Kazan, yeniden inceleme sırasında Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Sadullah Ergin, Adalet Bakanı Müsteşarı Kahraman ve HSYK üyeleri İbrahim Okur, Birol Erden, Ahmet Gökçen ve Ali Aydın'ın, Kurul'dan çekinmeleri gerektiğini, aksi takdirde kendilerini reddettiklerini vurguladıklarını kaydetti.