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Cihaner'i yargılayan hâkime suç duyurusu

İzmir Barosu Başkanı, Başsavcısı Cihaner'i tutuklayan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - İzmir Barosu Başkanı Özdemir Sökmen, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i tutuklayan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ile soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet savcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sökmen, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanlığı'na sunulmak üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Cumhuriyet savcılarının, Cihaner'i ''yetki aşımı'' yoluyla gözaltına aldığını, Cihaner'in görev yaptığı makamın, konutunun aranmasının, özel eşyasına el konulması ve gözaltına alınarak sorgulanması işlemlerinin açıkça hukuka ve yasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi hâkiminin de hukuka aykırı olarak arama, el koyma ve tutuklama kararı verdiğini iddia eden Sökmen, bu kişilere ''yasal düzenlemeye aykırı işlem ve karar oluşturmak'' suçundan soruşturma açılmasını istediklerini bildirdi.

Sökmen, Cihaner'in tutuklanmasında görev yapan polisler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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