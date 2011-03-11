-CİHANER: ''DOKUNULMAZLIĞA SIĞINMAM'' ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in, ''görevini kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmak'' suçlamasıyla Yargıtayda yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 11. Ceza Dairesindeki duruşmaya daire başkanı Ersan Ülker katılmazken, duruşmaya daire üyesi Sedat Bakıcı başkanlık etti. Bakıcı, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinden istenen Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yürüttüğü ''cemaatlere'' ilişkin dava dosyasının henüz Daire'ye gelmediğini söyledi. Cihaner, avukatları ve Cumhuriyet savcısı istenen dosyanın gelmesinin beklenmesini talep etti. Talepler doğrultusunda Bakıcı, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinden istenen dosyanın gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. -''HUKUKÇULUĞUMU YAPABİLECEĞİME İNANMIYORUM''- Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cihaner, milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmasının anımsatılması üzerine, henüz bir siyasi parti ya da seçim bölgesi söylemek istemediğini belirtti. Mesleğini devam ettirme koşullarının kalmadığını, hukuk dışı bir süreç yaşadığını ifade eden Cihaner, ''Bu gitgide koyulaşıyor. Hem ülke genelinde hem de bizim yaşadıklarımız özelinde bundan böyle bu meslekte kalarak hukukçuluğumu yapabileceğime inanmıyorum. Koşulları kalmadı'' dedi. ''Milletvekilliğinin dokunulmazlık zırhına sığınmak istiyor'' şeklindeki değerlendirmelerin anımsatılması üzerine de Cihaner, şöyle konuştu: ''Milletvekilliğinin dokunulmazlığına ilişkin Anayasa maddesi... Benim suçlandığım maddeler, eğer seçimden önce soruşturma başlanmışsa milletvekilliği dokunulmazlığı kapsamında değildir. Hayatımda yapacağım en son şey bir şeyden kaçmaktır. Hele hele kişisel olarak bu tarz dokunulmazlığın olmaması gerektiğine inanan birisi olarak, dokunulmazlığa sığınmak gibi bir korkaklığa tevessül etmem. Tekrar söyleyeyim, benimle ilgili suçlama dokunulmazlık kapsamında değil.'' Cihaner, siyasetin bir meslek olmadığını da belirterek, hukukçuluğa devam edeceğini ifade etti.