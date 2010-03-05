Cihaner: Mahkeme kararı eşkiyalık

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'e makamında gözaltı kararının tebliğ edildiği anların görüntüleri yayınlandı. Bu süreç aynı zamanda hükümetle yargı arasındaki krizin çıkış noktasını başlatan süreç olmuştu.Başsavcı Cihaner'e gözaltı kararının tebliği edildiği an/VideoBaşsavcı Cihaner'in odasının araması/Video
Görüntülerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun sonradan özel yetkilerini elinden aldığı Savcı Osman Şanal ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner karşı karşıya oturuyor.
Savcı Şanal, elindeki yakalama ve gözaltı kararını incelemesi için İlhan Cihaner'e veriyor.
Mahkeme kararını şaşkınlık içinde okuyan Cihaner, "Evrakta sahtecilik, iftira, tehdit ne için bunlar" diye soruyor. Osman Şanal'ın "Anlatacağız" sözleri üzerine Cihaner, "Bunu yapamazsınız. Hukuk dışı, direneceğim. Bunu yapamazsınız arkadaşlar" diyor. 'Mahkeme kararı da eşkiyalık'
Savcı Osman Şanal'ın "mahkeme kararını uyguluyoruz" karşılığı vermesi üzerine İlhan Cihaner "Bu karar da eşkiyalıktır" diye cevap veriyor.
Aramaya katılan Terörle Mücadele Şubesi polislerinden mahkeme kararının bir fotokopisinin çekilerek Başsavcı Cihaner'e verilmesini isteyen Osman Şanal "Sizi yanımızda götüreceğiz İlhan Bey" diyerek gözaltına alınacağını söylüyor.'Ne yaptığınızın farkında değilsiniz'
Savcılar Cihaner ve Şanal arasında şu diyaloglar geçiyor:Osman Şanal:
Sizi de yanımızda
götüreceğiz.İlhan Cihaner:
Götüremeyeceksiniz, direneceğim, zor kullanacaksınız.Osman Şanal:
Bu doğru bir davranış olmaz sizin açınızdan.İlhan Cihaner:
Çok doğru olur.Osman Şanal:
Elimizde mahkeme kararı ile geldik buraya…İlhan Cihaner:
O karar da yanlış, uygulanamaz.Osman Şanal:
Düşünceniz böyle olabilir, onu değiştirme durumunda değiliz. O düşünce içinde olabilirsiniz. İsterseniz okuyun, siz de inceleyin.İlhan Cihaner:
Evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit... Ne için bunlar?Osman Şanal:
Anlatacağız.İlhan Cihaner:
Hukuk dışı bu. Fiziken direneceğim. Bunu yapamazsınız arkadaşlar. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz.Osman Şanal:
Mahkeme kararını uyguluyoruz.İlhan Cihaner:
Bu karar da eşkiyalıktır.Osman Şanal:
Farkındayız, az önce ifade ettim, polemik yapmak doğru değil. Biz hukukun gereği neyse onu yapmak için buradayız. Kişisel bir şey söz konusu bile olamaz.İlhan Cihaner:
Kesinlikle öyle bir şey var.Osman Şanal:
Biz işimizi yapacağız, sizi de yanımızda götüreceğiz.İlhan Cihaner:
Götüremeyeceksiniz, direneceğim zor kullanacaksınız.
Aramada, Başsavcı'nın makamında bulunan CD'lere el konuluyor.