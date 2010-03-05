Cihaner: Mahkeme kararı eşkiyalık

T24 -

'Mahkeme kararı da eşkiyalık'

'Ne yaptığınızın farkında değilsiniz'



Osman Şanal:

yanımızda

Osman Şanal:

Osman Şanal:

Osman Şanal:

Osman Şanal:

Osman Şanal:

Osman Şanal:

Osman Şanal:

Görüntülerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun sonradan özel yetkilerini elinden aldığı Savcı Osman Şanal ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner karşı karşıya oturuyor.Savcı Şanal, elindeki yakalama ve gözaltı kararını incelemesi için İlhan Cihaner'e veriyor.Mahkeme kararını şaşkınlık içinde okuyan Cihaner, "Evrakta sahtecilik, iftira, tehdit ne için bunlar" diye soruyor. Osman Şanal'ın "Anlatacağız" sözleri üzerine Cihaner, "Bunu yapamazsınız. Hukuk dışı, direneceğim. Bunu yapamazsınız arkadaşlar" diyor.Savcı Osman Şanal'ın "mahkeme kararını uyguluyoruz" karşılığı vermesi üzerine İlhan Cihaner "Bu karar da eşkiyalıktır" diye cevap veriyor.Aramaya katılan Terörle Mücadele Şubesi polislerinden mahkeme kararının bir fotokopisinin çekilerek Başsavcı Cihaner'e verilmesini isteyen Osman Şanal "Sizi yanımızda götüreceğiz İlhan Bey" diyerek gözaltına alınacağını söylüyor.Savcılar Cihaner ve Şanal arasında şu diyaloglar geçiyor:Sizi degötüreceğiz.Götüremeyeceksiniz, direneceğim, zor kullanacaksınız.Bu doğru bir davranış olmaz sizin açınızdan.Çok doğru olur.Elimizde mahkeme kararı ile geldik buraya…O karar da yanlış, uygulanamaz.Düşünceniz böyle olabilir, onu değiştirme durumunda değiliz. O düşünce içinde olabilirsiniz. İsterseniz okuyun, siz de inceleyin.Evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit... Ne için bunlar?Anlatacağız.Hukuk dışı bu. Fiziken direneceğim. Bunu yapamazsınız arkadaşlar. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz.Mahkeme kararını uyguluyoruz.Bu karar da eşkiyalıktır.Farkındayız, az önce ifade ettim, polemik yapmak doğru değil. Biz hukukun gereği neyse onu yapmak için buradayız. Kişisel bir şey söz konusu bile olamaz.Kesinlikle öyle bir şey var.Biz işimizi yapacağız, sizi de yanımızda götüreceğiz.Götüremeyeceksiniz, direneceğim zor kullanacaksınız.Aramada, Başsavcı'nın makamında bulunan CD'lere el konuluyor.